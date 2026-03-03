بلجيكا: اعتقال 4 انفصاليين من الكاميرون يعتقد أنهم ينتمون لجماعة مسلحة

اعتقلت السلطات البلجيكية أربعة انفصاليين مشتبها بهم، على خلفية احتمال تورطهم في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في الكاميرون.

وقال مكتب المدعي العام البلجيكي في بيان، اليوم الثلاثاء، إنه تم وضع ثلاثة من المشتبه بهم قيد الاحتجاز بعد عمليات تفتيش لمنازل في مدينة أنتويرب الساحلية وفي لونديرزيل، بالقرب من العاصمة بروكسل.

وتم تنفيذ المداهمات كجزء من تحقيق في جرائم محتملة ارتكبها أعضاء من حركة قوات دفاع أمبازونيا الانفصالية.

يشار إلى أن قوات دفاع أمبازونيا هي الجناح العسكري الرئيسي للحركة الانفصالية في المناطق الناطقة بالإنجليزية بالكاميرون، وقد تأسست في 9 سبتمبر عام 2017 للمطالبة بالاستقلال عن الكاميرون.

وتخوض هذه القوات حرب عصابات ضد القوات الحكومية، وتعتمد على نصب الكمائن، وتهدف لزيادة تكلفة وجود الجيش في مناطقها (جنوب غرب وشمال غرب الكاميرون).

ويحقق الادعاء العام في بلجيكا حاليا مع العديد من الأشخاص الذين يعيشون بالبلاد، والذين يُشتبه في انتمائهم إلى قيادة قوات دفاع أمبازونيا.

وأضاف البيان:" تردد أنه يتم جمع الأموال من أجل الكفاح المسلح، ولشراء الأسلحة والذخائر كما تردد أن تعليمات بشن هجمات وتصفيات تصدر من بلجيكا" .

ولا يزال التحقيق مستمرا.