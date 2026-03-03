 وزير الخارجية الألماني يعتذر عن معلومة مغلوطة بشأن توقيت تحذيرات السفر إلى دول الخليج - بوابة الشروق
الثلاثاء 3 مارس 2026
وزير الخارجية الألماني يعتذر عن معلومة مغلوطة بشأن توقيت تحذيرات السفر إلى دول الخليج

برلين - د ب أ
نشر في: الثلاثاء 3 مارس 2026 - 3:42 م | آخر تحديث: الثلاثاء 3 مارس 2026 - 3:42 م

صحّح وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول تصريحًا أدلى به في برنامج بالقناة الثانية بالتلفزيون الألماني "زد دي إف" بشأن توقيت صدور تحذير السفر الرسمي من وزارة الخارجية الألمانية إلى دول الخليج.

وكتب السياسي المنتمي إلى حزب المستشار فريدريش ميرتس، المسيحي الديمقراطي على منصة إكس اليوم الثلاثاء:"أعتذر عن الخطأ الذي ورد أمس في البرنامج"، مشيرا إلى أن التحذير الرسمي من السفر إلى دول الخليج قائم بالفعل منذ 28 فبراير المنصرم. كما أوضح أن وزارة الخارجية الألمانية كانت تحذّر منذ منتصف يناير من احتمال حدوث تصعيد وفرض قيود على حركة الطيران.

يُذْكَر أنه خلال بث البرنامج مساء أمس الاثنين، أصرّ فاديفول مرارًا، ردًا على عدة أسئلة من المذيعة ماريتا سلومكا، على أن تحذير السفر كان قد صدر بالفعل قبل 28 فبراير.


