باكستان: مقتل 464 مقاتلًا أفغانيًا وتدمير 188 نقطة تفتيش في عملية غضب للحق

قال وزير الاعلام الباكستاني، عطا الله تارار، اليوم الثلاثاء، إن قوات الأمن الباكستانية قتلت 464 مقاتلًا من نظام حركة طالبان الأفغانية، ودمرت 188 نقطة تفتيش تابعة لهم، وأسرت 31 آخرين خلال عملية "غضب للحق"، التي أُطلقتها بعد "عمل غير مبرر" من عبر الحدود، حسبما أفادت وكالة أنباء "أسوشيتد برس أوف باكستان الباكستانية.

وأحصى تارار في إيجاز صحفي عند الساعة الرابعة مساء بالتوقيت المحلي اليوم الثلاثاء، خسائر نظام طالبان وقال إن أكثر من 665 عنصرًا عملياتيًا أفغانيًا أصيبوا خلال عملية "غضب للحق" .

وأضاف، تم تدمير نحو 192 دبابة ومركبة مدرعة ومدفع مدفعية أيضًا خلال العملية.

وأشار الوزيرإلى أنه تم استهداف نحو 56 موقعًا عبر أفغانستان عن طريق الجو أيضا ، بشكل فعال .

وقال تارار في وقت سابق اليوم الثلاثاء، إن القوات الأفغانية هاجمت مواقع عسكرية باكستانية في 16 نقطة على طول جنوب غرب الحدود ، كما أطلقت النيران على عدة نقاط بشمال غرب البلاد، مما أسفر عن وقوع اشتباكات عنيفة لقى خلالها 67 من أفراد القوات الأمنية الأفغانية حتفهم، بالإضافة إلى جندي باكستاني، وذلك في الوقت الذي يدخل فيه القتال بين الدولتين يومه الخامس.

وقال تارار إن باكستان " صدت بنجاح عدة هجمات" على طول الحدود الأفغانية.

وأوضح عبر منصة " إكس" إن القوات الأفغانية نفذت هجمات برية في 16 موقعا في مناطق بجنوب غرب البلاد، وإن باكستان قتلت 27 من أفراد القوات الأفغانية.

وأضاف تارار أن القوات الأفغانية شنت هجمات على 25 موقعا على مناطق حدودية في إقليم خيبر بختونخوا بشمال غرب باكستان، حيث قتلت القوات الباكستانية 40 من أفراد القوات الأفغانية.

ولم يرد تعليق على الفور من كابول بشأن الإحصاءات الباكستانية.