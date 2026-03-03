محمد وهبي يقترب من خلافة الركراكي في قيادة منتخب المغرب

كشفت تقارير صحفية عن بدء اتخاذ الإجراءات الرسمية في ملف فسخ التعاقد بين وليد الركراكي، المدير الفني لمنتخب المغرب مع الاتحاد المغربي لكرة القدم.

وأكد الصحفي سانتي أونا، أن وليد الركراكي سافر إلى المغرب، خلال الساعات الماضية، من أجل توقيع فسخ التعاقد مع اتحاد الكرة المغربي.

وكتب سانتي أونا عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة: "لم يتبق سوى استكمال الإجراءات الإدارية النهائية مع اتحاد الكرة المغربي لإتمام مغادرة وليد الركراكي رسميًا".

وأضاف أن الاتحاد المغربي لكرة القدم، قد استقر على تعيين محمد وهبي، مدرب منتخب المغرب للشباب حاليًا، مديرًا فنيًا جديدًا للفريق الأول.