قوة دفاع البحرين: اعتداءات إيران الإرهابية تستهدف مناطق متفرقة من المملكة بشكل عشوائي

قالت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، إنها ماضية بكل عزم وحزم في التصدي لكافة الاعتداءات الإيرانية التي وصفتها بأنها إرهابية وعشوائية.

وأضافت في بيان، أن هذه الاعتداءات لاتزال تستهدف عشوائيا بالصواريخ والمسيرات مناطق متفرقة من المملكة منذ صباح يوم السبت، مشيرة إلى نجاح منظومات الدفاع الجوي في تدمير وإسقاط 70 صاروخا و76 طائرة مسيرة.

ولفتت إلى أن هذا العدوان المستمر خلّف أضرارًا مادية في الممتلكات المدنية وفي البنية التحتية، مؤكدة العامة أن كافة المنظومات في حالة الجاهزية القصوى لضمان التصدي الفوري والحاسم لأي تهديد.

وتابعت: «شن الاعتداءات العشوائية والمفرطة للصواريخ والمسيرات في استهداف المدنيين والأعيان المدنية يمثل انتهاكا صارخا لمبادئ القانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة ويضرب بعرض الحائط كافة المواثيق الدولية والأخلاقيات الإنسانية».

وبحسب البيان، تشدد المملكة على احتفاظها بحقها المشروع في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للدفاع عن سيادتها وأمنها. وقالت القيادة العامة: «نُهيب بالجميع بضرورة البقاء في المنازل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى مع التقيد بأقصى درجات الحيطة والحذر حفاظا على سلامتهم، مع الحرص على استقاء المعلومات من المصادر الرسمية وعدم تصوير العمليات العسكرية وتناقل الشائعات والابتعاد التام عن المواقع المتضررة».



