إيران تشن هجوما على قاعدة العديد الأمريكية في قطر

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قالت القوات المسلحة الإيرانية، اليوم الثلاثاء، إنها شنت ضربات صاروخية على الأراضي المحتلة، وقاعدة العديد الأمريكية في قطر.

وبحسب ما نشرته وكالة «تسنيم» شبه الرسمية، أفادت القوة البحرية للجيش الإيراني بأنها استهدفت السفن والقواعد التابعة لواشنطن في المنطقة بصواريخ سطح-سطح.

قاعدة العديد الجوية تبلغ مساحتها 24 هكتارا في الصحراء خارج العاصمة الدوحة، وهي المقر المتقدم للقيادة المركزية الأمريكية، وتضم حوالي 10 آلاف جندي.

في السياق ذاته، أعلنت وزارة الدفاع القطرية إسقاط طائرتين من نوع سوخوي 24 (SU24) قادمتين من إيران، والتصدي لـ7 صواريخ باليستية عن طريق الدفاعات الجوية.

وأضافت الوزارة في بيان لها عبر منصة «إكس»، الاثنين، أن القوات الجوية والبحرية الأميرية «تصدّت لـ5 مسيرات قادمة من إيران استهدفت مناطق عدة في الدولة».

وأكدت أن «التعامل مع التهديد تم فور رصده وفق خطة العمليات، حيث تم إسقاط جميع الصواريخ قبل وصولها إلى أهدافها».

وشددت الوزارة في بيانها على أن القوات المسلحة القطرية «تملك كامل القدرات والإمكانيات لحماية وصون سيادة الدولة وأراضيها والتصدي بحزم لأي تهديد خارجي».

كما أعلنت الوزارة عن تعرض البلاد لهجوم من مسيرتين إيرانيتين استهدفتا موقعين في مسيعيد ورأس لفان.

وأوضحت أن إحدى المسيرتين استهدفت أحد خزانات المياه التابع لمصنع من مصانع مسيعيد للطاقة، في حين استهدفت الأخرى أحد مرافق الطاقة في مدينة رأس لفان الصناعية التابعة لشركة قطر للطاقة.

وأكدت عدم وقوع خسائر بشرية، مشيرةً إلى «حصر جميع الأضرار والخسائر جراء وقوع الهجوم من قبل الجهات ذات الاختصاص».