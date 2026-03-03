 قبرص: نركز على دورنا كعامل للأمن والاستقرار في المنطقة ولم نشارك في أي عمليات عسكرية - بوابة الشروق
الثلاثاء 3 مارس 2026 11:22 ص القاهرة
قبرص: نركز على دورنا كعامل للأمن والاستقرار في المنطقة ولم نشارك في أي عمليات عسكرية

نيقوسيا - أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 3 مارس 2026 - 11:07 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 3 مارس 2026 - 11:07 ص

أعلن المتحدث باسم الحكومة القبرصية، قسطنطين ليتيمبيوتيس، أن جمهورية قبرص تراقب التطورات في الشرق الوسط وتقيم كل تصريح وأي معلومات ترد إليها.

وأكد ليتيمبيوتيس مجددا -في تصريحات صحفية- أن قبرص لا تزال تركز على دورها الإنساني كعامل أساسي للأمن والاستقرار في المنطقة، وأنها لم تشارك في أي عمليات عسكرية.

وفي حديثه للصحفيين في القصر الرئاسي، قال ليتيمبيوتيس إن أربع طائرات مقاتلة يونانية من طراز إف-16 وصلت إلى قبرص بعد ظهر الاثنين، عقب مكالمة هاتفية بين الرئيس نيكوس خريستودوليدس ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس.

وأضاف: "بالطبع، نعرب عن جزيل شكرنا للحكومة اليونانية على التنسيق الوثيق والتواصل المستمر".

وكان المتحدث باسم الحكومة القبرصية قد قال في تصريح أمس إن "حادثا" وقع في قاعدة جوية بريطانية على الساحل الجنوبي للدولة الجزيرة تضمن "طائرة مسيرة بدون طيار تسببت في أضرار محدودة".

ووقع الهجوم بالطائرة المسيرة بعد أن قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إن المملكة المتحدة ستساعد الولايات المتحدة في الحرب ضد إيران.

