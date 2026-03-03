بحوث الإسكان يوقع بروتوكول تعاون مع الاتحاد الإفريقي لمقاولي التشييد لتدريب الكوادر القارية

وقّع الدكتور محمد مسعود السعداوي، رئيس مجلس إدارة المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، والمهندس حسن عبد العزيز، رئيس الاتحاد الأفريقي لمنظمات مقاولي التشييد والبناء، بروتوكول تعاون في مجال التدريب والتأهيل.

ويهدف البروتوكول إلى تقديم خدمات المركز في التدريب والتأهيل والدعم الفني للكوادر الأفريقية في مجالات التشييد والبناء، وتحسين كفاءة الطاقة والاستدامة، وتطوير منظومات الكودات والمعايير والمواصفات الهندسية، بحسب بيان للمركز اليوم.

ويأتي التوقيع في إطار اهتمام وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، بمد أواصر التعاون وتعزيز مكانة وريادة مصر في إفريقيا والتي تمتد لعقود.

وأكد الدكتور محمد مسعود، رئيس المركز، أن البروتوكول ينطلق من دور المركز الوطني والإقليمي في نشر المعرفة والوعي الهندسي، وتصدير التجارب والخبرات العلمية والعملية في مجالات الإسكان والبناء، التي تمتد لأكثر من ٧٠ عامًا منذ نشأة المركز عام ١٩٥٤ وحتى الآن.

وأشار مسعود إلى أن التطور الحادث بمنظومة الكودات والتدريب عليها، واعتماد المركز كمركز تدريب معتمد على المستوى القومي والدولي، واعتماد منظومة المعامل به طبقًا لأعلى المعايير الدولية؛ جعل من المركز نقطة تميز تجذب جميع العاملين بقطاعات البناء والتشييد محليًا ودوليًا، للاستفادة من الخبرات المتراكمة والبنية التحتية من المعامل المتميزة وأدوات التدريب المتطورة، بما يحقق رؤية مصر ٢٠٣٠ ورؤية القيادة السياسية في استدامة واستمرار الدور الريادي المصري في رفع الشأن الإفريقي.

ومن جانبه، أكد المهندس حسن عبد العزيز، رئيس الاتحاد الإفريقي لمنظمات مقاولي التشييد والبناء، ضرورة الاستفادة من كيان هندسي وعلمي عريق مثل المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء في تدريب وتأهيل الكوادر الإفريقية، وتقديم خدماته الاستشارية العلمية والهندسية للقارة، نظرًا لما يتمتع به المركز من تاريخ طويل وخبرات متميزة وبنية تحتية متطورة.

وأعرب الجانبان عن تطلعاتهما لأن يحقق هذا البروتوكول تواجدًا أكبر للمركز في الدول الإفريقية، وأن يستفيد الاتحاد الإفريقي من هذه النافذة على العلوم والابتكارات في مجالات البناء والتشييد التي يقودها المركز على مدار تاريخه الطويل.