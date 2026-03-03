صحفي أمريكي: إسرائيل خططت لتفجيرات في قطر والسعودية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ادعى الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون أن السلطات القطرية والسعودية اعتقلت عملاء لجهاز الاستخبارات الإسرائيلي "الموساد" خططوا لتنفيذ تفجيرات في البلدين.

وفي برنامجه "ذا تاكر كارلسون شو" مساء الاثنين، قال الإعلامي الأمريكي إن إسرائيل تسعى لإلحاق الضرر بدول الخليج لأنها تعتبرها منافسة لها.

وأضاف أن إسرائيل تريد إحداث هذا الضرر من خلال إثارة الفوضى والاضطراب.

ولم يصدر تعليق من الدول المذكورة بخصوص ما أورده الإعلامي الأمريكي.

وأردف: "السلطات في قطر والسعودية اعتقلت الليلة الماضية عملاء للموساد كانوا يخططون لتفجيرات في هاتين الدولتين، وهذه الأنباء صحيحة".

وتساءل كارلسون: "لماذا قد ينفّذ الإسرائيليون تفجيرات في بلدين خليجيين تعرضا أيضا لهجوم من إيران؟".

وأجاب بأن إسرائيل "تريد إلحاق الضرر بإيران وقطر والإمارات والسعودية والبحرين وسلطنة عمان والكويت، وقد نجحت في ذلك".

ومنذ صباح السبت، تشنّ إسرائيل والولايات المتحدة هجوما عسكريا على إيران، أسفر عن مقتل وإصابة مئات الأشخاص، بينهم المرشد الأعلى علي خامنئي ومسؤولون أمنيون كبار.

وترد طهران بإطلاق رشقات صاروخية ومسيّرات باتجاه إسرائيل، وما تصفها بـ"قواعد أمريكية في دول المنطقة" غير أن بعضها أسفر عن قتلى وجرحى، وألحق أضرارا بأعيان مدنية.