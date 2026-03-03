الخارجية القطرية: إيران لم تُخطرنا مسبقا بالهجمات الصاروخية القادمة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، إخطار الدوحة مسبقا من قبل إيران بالهجمات الصاروخية القادمة.

ونوه في تصريحات، نقلتها فضائية «الجزيرة»، اليوم الثلاثاء، أن «الأهداف التي تضربها إيران ليست عسكرية فحسب بل تشمل جميع الأراضي القطرية».

وذكر أن «من بين المواقع التي تعرضت للاستهداف منشآت حيوية بينها المصفاة والمطار»، منوهًا أن «الهجمات وجهت بشكل مباشر إلى مصالح قطرية ومنشآت حيوية داخل الدولة».

وأشار إلى «إيقاف إنتاج الغاز في بعض المواقع احترازيا حفاظا على سلامة الموظفين»، قائلًا إن «العمل جار لضمان سلامة المنشآت واستمرارية العمليات وفق أعلى معايير السلامة».

وأوضح أن «الاستهداف في مسيعيد طال منشأة وخزانات حيوية»، مشيرًا إلى أن «الاستهداف في رأس لفان طال مجمعا صناعيا متكاملا يضم مرافق تشغيلية وخدمية».

وشدد على أن «الهجمات الإيرانية تمثل انتهاكا لسيادة الدول وتهديدا لأمن المنطقة»، مؤكدًا أن «دول مجلس التعاون تحتفظ بحقها في الدفاع عن النفس وفق ميثاق الأمم المتحدة».

واعتبر أن «الاعتداء على سلطنة عمان يعد اعتداء على جهود الوساطة ومبدأ الحل السلمي للنزاع».