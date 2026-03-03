صفارات الإنذار تدوي بمناطق مختلفة في الأردن

دوّت صفارات الإنذار في الأردن مجددا، الثلاثاء، لتنبيه المواطنين وحثّهم على الالتزام بالتعليمات، في ظل ما تشهده المنطقة من تصعيد وتهديدات عسكرية.

وكانت مديرية الأمن العام الأردنية أوضحت مسبقا دلالات الصفارات، فإذا كانت 3 صفارات متقطعة تعني وجود تهديد، وصفارة واحدة تعني زوال التهديد.

وأكدت أنه عند سماع الصفارات الثلاث، يُنصح بالبقاء في مكان التواجد وعدم التحرك، وفي حال التواجد خارج المنزل يجب الاحتماء بأقرب مبنى لحين انتهاء التهديد.

ولفتت النظر إلى ضرورة الابتعاد عن النوافذ والأماكن المكشوفة، والتواجد بالقرب من السلالم الإسمنتية إن توفرت.

وبخصوص التعامل مع سقوط أجسام غريبة أو متفجّرة، دعت المديرية لعدم الاقتراب من أي جسم غريب أو مشبوه أو متساقط، والابتعاد عنه لأكبر مسافة ممكنة، والامتناع عن الاستهتار به، لما قد يحتويه من مواد متفجرة شديدة الخطورة.

كما دعت لعدم التجمهر وإفساح المجال للأجهزة المختصة للتعامل معه.

وشددت على عدم لمس أو تحريك أو محاولة فتح أي جسم مجهول المصدر أو الشكل، واعتباره مصدر خطر حقيقي.

ودعت للإبلاغ الفوري عبر هاتف الطوارئ الموحد (911) عن أي مشاهدات تتعلق بسقوط أجسام غريبة أو مسيّرات أو صواريخ، أو في حال وقوع إصابات أو أضرار.

وأكدت أهمية توعية أفراد الأسرة، وخاصة الأطفال، بعدم الاقتراب أو العبث بأي أجسام غير معروفة، وضرورة التبليغ الفوري عنها.

ودعت لعدم تداول الشائعات أو نشر الصور ومقاطع الفيديو غير الموثوقة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وضرورة استقاء المعلومات من المصادر الرسمية المعتمدة فقط.

وأكدت مديرية الأمن العام أن الالتزام بهذه الإرشادات يسهم في حماية الأرواح والممتلكات، ويمكّن الأجهزة المختصة من أداء واجبها بكفاءة وسرعة.