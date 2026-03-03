حزب الله يعلن انتهاء مرحلة الصبر: فلتكن حربا مفتوحة

أصدر نائب رئيس المجلس السياسي في حـزب الله محمود قماطي، بيانًا اليوم الثلاثاء، أعلن فيه «انتهاء مرحلة الصبر والعودة إلى خيار المقاومة».

وقال في البيان، الذي نشرت نصه وسائل إعلام لبنانية: «طالما قلنا للصبر حدود، وأرسلنا الرسائل أننا لم نعد نتحمل قتل مواطنينا وشبابنا وتدمير بيوت أهلنا واتهمونا بالضعف»، معتبرًا أن الحكومة «لم تقدّر هذا الصبر ولم تحترمه واستمرت بتقديم التنازلات للعدو مجاناً وأمعنت في سياسة الخنق».

واعتبر أنّ «السلطة اللبنانية لم تحقق أي إنجاز يتعلق بتحرير الأرض والأسرى، ووقف الاستباحة، ولا بإعادة الإعمار»، بحسب تعبيره.

وأضاف في موقف تصعيدي واضح: «أرادها العدو حرباً مفتوحة لم يوقفها منذ قرار اتفاق وقف إطلاق النار، فلتكن حربًا مفتوحة، والله المستعان والنصر للوطن والشعب والمقاومة».

وفي وقت سابق، نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي مزيدا من ‌القوات في جنوب لبنان خلال الليل، لاتخاذ ما وصفها متحدث باسم الجيش اليوم الثلاثاء، بأنها مواقع دفاعية لحماية المدنيين الإسرائيليين ⁠والمواقع الاستراتيجية من أي هجوم محتمل من حزب الله.

وزعم المتحدث نداف شوشاني في إفادة عبر الإنترنت: «تواجدنا على الحدود يقتصر على الشق الدفاعي لمنع الهجمات على المدنيين والمواقع الاستراتيجية الهامة».

من جانبه، وجه رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه يسرائيل كاتس، الجيش الإسرائيلي للسيطرة على مناطق إضافية في لبنان.

وقال كاتس، في تصريحات نقلتها صحيفة «يديعوت أحرنوت»، صباح الثلاثاء: «تمت المصادقة مع نتنياهو على تقدّم الجيش داخل لبنان والسيطرة على مرتفعات استراتيجية إضافية، لمنع استهداف بلدات الحدود».