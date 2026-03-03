إيران تحذر أوروبا من الدخول في الحرب ضدها

حذرت وزارة الخارجية الإيرانية الدول الأوروبية من الدخول في حرب مع طهران، قائلة إن «أي تحرك عسكري أوروبي يعد عملا حربيا يستدعي الرد».

وبحسب ما نشرته وكالة «تسنيم»، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، خلال مؤتمر صحفي، إن «جميع مواقف أوروبا متناقضة».

ونوه أن «أي انتهاك قانوني أو اعتداء على المبادئ الأخلاقية وميثاق الأمم المتحدة ستكون له عواقب وخيمة على كل إنسان على وجه الأرض».

وأضاف: «إذا أدركت الدول الأوروبية ذلك، فستتخلى حتماً عن حالة اللامبالاة التي تعيشها».

وأكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي «الناتو» مارك روته، أن الحرب التي تقودها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران تُعد حاسمة لأمن أوروبا، داعياً الحلفاء الأوروبيين إلى تقديم الدعم اللازم لهذا المسعى.

وأوضح روته، في مقابلة مع إذاعة «إيه آر دي» الألمانية من بروكسل الاثنين، أن هذا الدعم يمكن أن يتخذ شكلاً لوجستياً وتوفير سبل الوصول للقوات المشاركة، دون الحاجة بالضرورة إلى انخراط عسكري مباشر في العمليات الميدانية.

وأعرب روته، الذي شغل سابقاً منصب رئيس وزراء هولندا، عن تأييده المطلق لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمهاجمة إيران، مشدداً على أن امتلاك طهران لأسلحة نووية يمثل خطراً وجودياً قد يؤدي إلى تطويق إسرائيل وهزيمتها.