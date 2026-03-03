القناة 12 العبرية: 4 مصابين في قصف صاروخي استهدف مبنى سكنيا بالجليل الأعلى شمال إسرائيل

أفادت الجبهة الإسرائيلية الداخلية، صباح الثلاثاء، بدوي صفارات الإنذار في الجليل الأعلى بعد رصد إطلاق صواريخ.

وأشارت القناة 12 العبرية، إلى سقوط مباشر لصاروخ على مبنى في الجليل الأعلى، لافتة إلى إصابة 4 أشخاص جراء الحادث.

وعلى وقع الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران، أعلن حزب الله ليل الأحد – الاثنين، إطلاق صواريخ ومسيّرات على موقع عسكري جنوب حيفا، ردا على مقتل خامنئي، الذي تعد بلاده الداعم الرئيسي للحزب.

كما أعلن حزب الله الثلاثاء، استهدافه ثلاث قواعد عسكرية إسرائيلية، ردا على الغارات المتواصلة على لبنان بما في ضاحية بيروت الجنوبية.

وأورد الحزب في ثلاث بيانات منفصلة أنه استهدف بـ«المسيّرات الانقضاضية» كلا من قاعدتي رامات دافيد الجوية وميرون للمراقبة وإدارة العمليات الجوية في شمال إسرائيل. كما استهدف برشقة صاروخية قاعدة نفح في الجولان السوري المحتل.

وقال إن هجماته تأتي «ردا على العدوان الإسرائيلي المجرم الذي طال عشرات المدن والبلدات اللبنانيّة، بما فيها ضاحية بيروت الجنوبيّة».