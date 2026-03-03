إصابة 4 فلسطينيين بشظايا صواريخ في الضفة الغربية منذ بدء الحرب على إيران



قال الدفاع المدني الفلسطيني إن طواقمه تعاملت مع 7 مهمات تساقط شظايا، من أصل 40 حالة تسجيل سقوط شظايا، في مناطق متفرقة من محافظات الوطن، منذ بدء حالة التوتر في المنطقة.

وأضاف في بيان، اليوم الثلاثاء، أن هذا السقوط نتج عنه 4 إصابات، منها ثلاثة في محافظه جنين، وواحدة في محافظه رام الله، مؤكدًا أن «الإصابات كانت طفيفة».

وأشار إلى أن «طواقمه تعاملت مع حريق جزئي لمواد وأثاث داخل ساحة منزل في طوباس».

وأهاب بالمواطنين الابتعاد عن الأماكن المكشوفة، واتباع التعليمات الصادرة عن الجهات المختصة، والاتصال على الرقم 102 في حالات الطوارئ.

وبدأت الحرب الجوية الأمريكية والإسرائيلية ضد إيران بهجمات على طهران يوم السبت، أسفرت عن مقتل المرشد علي خامنئي. وأدى هجوم إيران وحليفتها حزب الله إلى جر منطقة الخليج الأوسع إلى الصراع، مما أسفر عن مقتل مئات المدنيين في إيران ولبنان.

وقال الجيش الأمريكي إنه ضرب أكثر من 1250 هدفا في إيران ودمر 11 سفينة إيرانية. وقتل ستة من أفراد القوات المسلحة الأمريكية حتى الآن، جميعهم في هجمات شنتها إيران على الكويت مطلع الأسبوع.

وذكرت القيادة المركزية الأمريكية أن الكويت أسقطت عن طريق الخطأ ثلاث طائرات مقاتلة أمريكية من طراز إف-15-إي خلال هجوم إيراني. وقفز جميع أفراد الطاقم الستة من الطائرات وتم إنقاذهم بأمان.

وأحدث الصراع ‌فوضى في حركة ⁠النقل الجوي العالمي وتوقف الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز، الذي يمر منه خمس تجارة النفط العالمية على طول الساحل الإيراني، مما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط.

وظلت المطارات الرئيسية في الخليج، بما في ذلك مطار دبي الدولي الأكثر ازدحاما في العالم والذي عادة ما يتعامل مع أكثر من ألف رحلة جوية يوميا، مغلقة لليوم الرابع على التوالي بسبب الصراع. وتسبب ذلك في تقطع السبل بعشرات الآلاف من الركاب، في الوقت الذي واجه فيه قطاع الطيران أكبر اختبار له منذ جائحة كوفيد-19.

وتواصلت خسائر أسهم شركات الطيران الآسيوية اليوم الثلاثاء، إذ تراقب شركات الطيران عن كثب ارتفاع أسعار الوقود، ويشهد الكثير منها ارتفاعا في الحجوزات مع تحول الركاب عن شركات الطيران الشرق أوسطية.

وأشارت بيانات شحن ومصادر في القطاع اليوم إلى ارتفاع أسعار شحن النفط والغاز العالمية، إذ وصلت تكاليف الناقلات العملاقة في الشرق ⁠الأوسط إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، بعد أن استهدفت طهران السفن المارة عبر مضيق هرمز.