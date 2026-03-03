يضع ريال مدريد المدافع الألماني نيكو شلوتربيك، لاعب بوروسيا دورتموند، ضمن أبرز أهدافه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في إطار سعيه لتدعيم خط الدفاع.

وذكرت صحيفة «آس» الإسبانية أن العلاقات القوية بين إدارتي الناديين قد تلعب دورًا مهمًا في تسهيل الصفقة، خاصة في ظل الصداقة التي تجمع بين فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، وهانز يواكيم فاتسكه، الرئيس التنفيذي السابق لدورتموند، وهو ما قد يمنح النادي الملكي أفضلية في المفاوضات.

كما أشارت التقارير إلى استمرار متانة العلاقة بين الناديين في عهد الإدارة الحالية لدورتموند برئاسة لارس ريكن، ما يعزز فرص إتمام الصفقة.

في المقابل، يواجه ريال مدريد منافسة محتملة من ليفربول، الذي أبدى اهتمامًا بالتعاقد مع اللاعب خلال الميركاتو المقبل.

ويرتبط شلوتربيك بعقد مع بوروسيا دورتموند يمتد حتى يونيو 2027، ما يمنح النادي الألماني موقفًا قويًا في أي مفاوضات قادمة.