ترامب: أمرت بضرب إيران لعرقلة برنامجيها النووي والصاروخي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، إنه أمر الجيش بمهاجمة إيران لعرقلة برنامجها النووي وبرنامج الصواريخ الباليستية الذي قال إنه ينمو بسرعة.

وأضاف ترامب أن العمليات العسكرية الأمريكية التي بدأها يوم الجمعة، تسبق الجدول الزمني المحدد لها، دون أن يقدم تفاصيل. وقال إنه توقع أن تستمر الحملة الأمريكية من أربعة إلى خمسة أسابيع، لكنها قد تستمر لفترة أطول، بحسب وكالة رويترز.

وأشار إلى أن الهدف الرئيسي من القتال هو منع إيران من تطوير سلاح نووي، وهو ما تنفيه طهران، وعرقلة برنامجها للصواريخ الباليستية بعيدة المدى.

وقدم ترامب خلال فعالية أقيمت في القاعة الشرقية بالبيت الأبيض، تعليقاته الأكثر شمولا حول الحرب بعد رسالتين مصورتين وسلسلة من المقابلات الهاتفية القصيرة مع الصحفيين خلال مطلع الأسبوع، والتي تضمنت أحيانا أهدافا متضاربة في هذا الصراع.

وقال ترامب إن القوات الأمريكية دمرت 10 سفن إيرانية وعبّر عن ثقته في مسار الحملة العسكرية.

ومنذ صباح السبت، تشن إسرائيل والولايات المتحدة عدوانا عسكريا على إيران، أودى بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم المرشد علي خامنئي ومسؤولون أمنيون.

وترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيّرات تجاه إسرائيل، كما تشن هجمات على "قواعد ومصالح أمريكية بدول عربية"، بعضها خلف قتلى وجرحى وألحق أضرارا بأعيان مدنية، بينها موانئ ومبان سكنية.

وخلال 3 أيام، تعرضت 9 دول عربية هي الكويت والسعودية والإمارات وقطر والبحرين وسلطنة عمان والأردن وسوريا والعراق، لهجمات من إيران ردا على الغارات الأمريكية الإسرائيلية.