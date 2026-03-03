القيادة المركزية الأمريكية تعلن تدمير جميع السفن الحربية للبحرية الإيرانية

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، مساء الاثنين، تدمير جميع السفن الحربية لدى البحرية الإيرانية خلال الحرب الراهنة.

ونشرت القيادة المركزية عبر حسابها على منصة إكس، مشاهد لتفجير السفن، وقالت: «قبل يومين، كان للنظام الإيراني 11 سفينة في خليج عُمان، أما اليوم فلا وجود لها».

وأضاف: «لقد دأب النظام الإيراني على القيام بمضايقة والاعتداء على السفن الدولية في خليج عُمان لعقود. لقد ولّى ذلك الزمن. لطالما شكّلت حرية الملاحة البحرية ركيزة أساسية للازدهار الاقتصادي الأمريكي والعالمي لأكثر من 80 عاماً، ستواصل القوات الأمريكية الدفاع عنها».

ومنذ صباح السبت، تشن إسرائيل والولايات المتحدة عدوانا عسكريا على إيران، أودى بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم المرشد علي خامنئي ومسئولون أمنيون.

وترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيّرات تجاه إسرائيل، كما تشن هجمات على "قواعد ومصالح أمريكية بدول عربية"، بعضها خلف قتلى وجرحى وألحق أضرارا بأعيان مدنية، بينها موانئ ومبان سكنية.

وخلال 3 أيام، تعرضت 9 دول عربية هي الكويت والسعودية والإمارات وقطر والبحرين وسلطنة عمان والأردن وسوريا والعراق، لهجمات من إيران ردا على الغارات الأمريكية الإسرائيلية.

وفيما خلفت الهجمات الإيرانية على تلك الدول موجة استنكار واسعة، إلا أن طهران دافعت عن إجراءاتها واعتبرتها مشروعة بالقول إنها لا تستهدف هذه الدول لكنها توجه ضرباتها ضد أهداف أمريكية.