كشف موقع "أكسيوس" أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أجرى اتصالات مع قادة أكراد في العراق، لمناقشة الحرب الأمريكية الإسرائيلية الدائرة ضد إيران والسيناريوهات المحتملة للمرحلة المقبلة.



ونقل الموقع عن ثلاثة مصادر مطلعة، أن ترامب تحدث مع زعيمي الفصيلين الكرديين الرئيسيين في العراق، مسعود بارزاني وبافل طالباني يوم الأحد الماضي، غداة إعطائه الضوء الأخضر لبدء حملة القصف الجوي ضد إيران يوم السبت. ووصف أحد المصادر هذه الاتصالات بأنها "حساسة للغاية"، رافضا الخوض في تفاصيل محتواها.



ووفقا لأحد المصادر، تأتي هذه الاتصالات تتويجا لأشهر من مساعي الحشد والتأثير خلف الكواليس قادها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي تحتفظ بلاده بعلاقات أمنية وعسكرية واستخباراتية وثيقة مع الأكراد في سوريا والعراق وإيران منذ عقود.

ونقل "أكسيوس"عن المصدر قوله: "الرأي السائد، وهو بالتأكيد رأي نتنياهو، أن الأكراد سيخرجون إلى العلن وينتفضون"، كاشفا أن نتنياهو، الذي كان يحرض طوال الوقت على ضرب إيران وتغيير النظام، طرح ورقة الأكراد لأول مرة خلال اجتماع مطول مع ترامب في البيت الأبيض.

وأضاف المصدر موضحا: "عندما جاء نتنياهو لأول مرة وجلس مع ترامب لساعات في البيت الأبيض، كنت لتعتقد أنه رتب كل شيء.. من سيخلف النظام..دور الأكراد.. مجموعتين كرديتين هنا وهناك، وقدر أعداد من سيخرج للقتال".



وردا على سؤال حول الاتصالات مع الأكراد، رفضت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، الخوض في التفاصيل، مكتفية بالقول لـ"أكسيوس": "الرئيس ترامب كان على اتصال بالعديد من الحلفاء والشركاء في المنطقة طوال الأيام القليلة الماضية".

يمتلك الأكراد، الذين يُعدون أكبر أقلية عرقية في العراق ومن كبريات الأقليات في إيران، آلاف المقاتلين (البشمركة والتي تعني "مواجهو الموت")، المتمرسين قتاليا على طول الحدود الإيرانية العراقية، ويسيطرون على مناطق استراتيجية هناك، إلى جانب امتلاكهم روابط وثيقة مع الأقلية الكردية في إيران. وفي المقابل، تحتفظ إسرائيل بعلاقات أمنية وعسكرية واستخباراتية وثيقة مع الأكراد في سوريا والعراق وإيران منذ عقود.

ويرى مراقبون أن إشراك مجموعة من المقاتلين المتمرسين على الأرض سيضيف بُعدا حاسما لحملة القصف الجوي الأمريكية الإسرائيلية.

ويُعيد هذا التكتيك إلى الأذهان الاستراتيجية الأمريكية في حرب أفغانستان عام 2001، عندما وفرت واشنطن غطاء جويا مكثفا لمقاتلي الأقليات العرقية على الأرض للمساعدة في الإطاحة بنظام حركة طالبان.

ورغم هذا التوجه، تبرز عقبات رئيسية، أبرزها العداء التاريخي بين الأكراد وتركيا (العضو في الناتو والحليف للولايات المتحدة). وفي هذا السياق، أكد مصدر مطلع أن "الرئيس يتحدث مع الجميع؛ لقد تحدث مع القادة الأكراد، وتحدث أيضا مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان".

وتتزامن هذه التطورات مع اتهام "حزب حرية كردستان" (جماعة معارضة كردية إيرانية تتخذ من إقليم كردستان العراق مقرا لها)، يوم الأحد الماضي، لإيران بشن حملة قصف عقابية بالصواريخ والطائرات المسيرة.

علاوة على ذلك، أثار إعلان تشكيل "ائتلاف القوى السياسية لكردستان إيران" قبل 6 أيام من اندلاع الحرب، توترات مع جماعة معارضة أخرى يقودها ولي عهد إيران في المنفى.

وفي حين يعتقد صناع السياسة في الولايات المتحدة أن نتنياهو ربما بالغ في تقدير أعداد الأكراد الذين قد يحملون السلاح ضد إيران، أقر مسؤول أمريكي بأن الأمر "ليس بلا قيمة"، مضيفا: "أما عن دورهم الفعلي في الحرب أو في مرحلة ما بعد الحرب في إيران، فهذا أمر يتجاوز صلاحياتي وتقديراتي".