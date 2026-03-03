نتنياهو: الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران لن تكون بلا نهاية

قال رئيس ​الوزراء الإسرائيلي ‌بنيامين نتنياهو إن الحرب التي ​تشنها ​الولايات المتحدة وإسرائيل على ⁠إيران لن تكون بلا نهاية، وستتضمن إجراءات سريعة ​وحاسمة.



وأضاف نتنياهو ​في تصريحات على ‌فوكس ⁠نيوز "لقد سمعتُ البعض يقول إننا سنخوض حربًا لا نهاية لها، لكننا لن نخوض حربًا لا نهاية لها. هذا أمرٌ سيُمهد لعهدٍ من السلام".

وأضاف:"نحن نحارب الأشرار، نحن الأخيار".

وشدد قائلا: "إيران تعادل خمسين كوريا شمالية".

تأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه المنطقة تصعيداً غير مسبوق، حيث تواصل إسرائيل غاراتها على إيران وسط تهديدات متبادلة وردود فعل متسارعة من طهران في المنطقة.