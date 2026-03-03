العراق: لم نكتشف أي ارتفاع في مستويات الإشعاع النووي جراء الحرب في إيران

صرح فاضل حاوي مزبان رئيس الهيئة الوطنية للرقابة النووية والإشعاعية والكيميائية والبيولوجية في العراق، اليوم الثلاثاء، بأنه ليس لدى بلاده حتى الآن أي إشارة إلى أن أيًا من المنشآت النووية الإيرانية بما في ذلك محطة بوشهر للطاقة النووية أو مفاعل طهران البحثي قد تعرضت إلى عمل حربي.

وقال مزبان، في بيان صحفي: "لقد تابعنا جميعًا بقلق بالغ العمليات العسكرية في الجمهورية الإيرانية والشرق الأوسط، وقد تم التواصل معنا من مركز الحوادث والطوارئ التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية فور نشوب العمليات الحربية؛ للاطمئنان على مستويات الإشعاع المسجلة من خلال كواشف منظوماتنا، لشحة المعلومات الواردة من الجانب الايراني حول وضع المنشآت النووية".

وأوضح: "من جانبنا تم تفعيل مركز الطوارئ الوطني ومتابعة منظومات الإنذار المبكر التي تغطي المحافظات العراقية وعلى مدى 24 ساعة، بالإضافة إلى متابعة قراءات منظومات الكشف للدول المجاورة وحتى الآن، لم يتم اكتشاف أي ارتفاع في مستويات الإشعاع فوق مستويات الخلفية العادية في كواشفنا او كواشف الدول المجاورة".

وذكر: "أن إيران وعدد من الدول الأخرى في المنطقة التي تعرضت للهجمات العسكرية تمتلك محطات طاقة نووية ومفاعلات بحث نووية عاملة، بالإضافة إلى مواقع تخزين وقود مرتبطة، وهي تقع ضمن نطاق اهتمامنا ومراقبتنا المستمرة".

وأكد المسئول العراقي: "نعمل بكامل إمكانياتنا من خلال غرفة الطوارئ النووية والإشعاعية التي تضم مختلف الجهات القطاعية وهي بحالة انعقاد دائم وبتواصل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حيث تمثل هيئتنا نقطة التواصل الوطنية لاتفاقية الإنذار المبكر واتفاقية المساعدة".