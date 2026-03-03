ألمانيا تبدأ غدا في إجلاء مواطنيها العالقين في الشرق الأوسط من عمان

صرح وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، بأن الحكومة الالمانية ستبدأ غدا الأربعاء في إجلاء المواطنين الألمان العالقين في الشرق الأوسط بسبب الحرب في إيران، عن طريق رحلة جوية مقررة في العاصمة العمانية مسقط.

وقال فاديفول، لقناة "فيلت تي في" اليوم الثلاثاء، إن برلين ستمنح الأطفال، وكبار السن أو المرضى، والنساء الحوامل أولوية الوصول إلى هذه الرحلات.

يشار إلى أن هناك عددا كبيرا من الأجانب العالقين في منطقة الخليج بسبب إلغاء الرحلات الجوية هناك عقب الهجوم الأمريكي - الإسرائيلي على إيران في وقت مبكر من صباح يوم السبت الماضي.

ويُعتقد أن ما يصل إلى 30 ألف عميل من وكالات السفر الألمانية متضررون من الإلغاءات وإغلاق المجال الجوي في عدة دول.

وتسابق شركات الطيران ومنظمو الرحلات، الزمن لتنظيم عودة آمنة للسياح العالقين، حيث هبطت طائرة تابعة لطيران الإمارات قادمة من دبي في مدينة فرانكفورت في وقت سابق من اليوم.