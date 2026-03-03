الصين تبلغ إسرائيل رفضها للضربات على إيران وتدعو لوقف التصعيد

أفادت وكالة "شينخوا" الصينية بأن وزير الخارجية وانج يي أكد، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإسرائيلي جدعون ساعر، معارضة بكين للضربات الأمريكية والإسرائيلية على إيران.

وأوضحت الوكالة أن الاتصال جرى بناءً على طلب من ساعر، حيث شدد الوزير الصيني على ضرورة اتخاذ إجراءات ملموسة لضمان سلامة الأفراد والمؤسسات الصينية.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أكدت متحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية أن بلادها تحترم "حق إيران المشروع في الاستخدام السلمي للطاقة النووية"، داعية إلى وقف الأعمال العسكرية الأميركية والعودة إلى مسار المحادثات والمفاوضات.

وتشن إسرائيل والولايات المتحدة ضربات عسكرية على إيران منذ صباح السبت الماضي، أسفرت عن سقوط مئات القتلى، بينهم المرشد الإيراني علي خامنئي ومسؤولون أمنيون كبار.

وترد طهران بإطلاق رشقات صاروخية وطائرات مسيّرة "درونز" باتجاه إسرائيل، إضافة إلى ما تصفه بـ"قواعد أميركية في دول المنطقة"، وقد أسفر بعضها عن سقوط قتلى ومصابين وإلحاق أضرار بأعيان مدنية.

واندلعت الحرب على إيران رغم إحراز تقدم في المفاوضات مع الولايات المتحدة، بشهادة الوسيط العماني، وهي المرة الثانية التي تنقلب فيها إسرائيل على طاولة التفاوض؛ إذ اندلعت في المرة الأولى حرب يونيو الماضي، وفقًا لوكالة الأناضول للأنباء.