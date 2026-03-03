تقرير: فرنسا تعتزم نقل أنظمة دفاع جوي إلى قبرص بعد استهداف قاعدة بريطانية في الجزيرة

تدرس المملكة المتحدة إرسال سفينة حربية إلى الشرق الأوسط، بينما تفيد تقارير بأن فرنسا تعتزم نقل أنظمة دفاع جوي إلى قبرص، بعد استهداف قاعدة بريطانية في الجزيرة بواسطة طائرة مسيّرة.

وذكرت وكالة الأنباء القبرصية شبه الرسمية، أن باريس سترسل فرقاطة، بالإضافة إلى أنظمة مضادة للصواريخ والطائرات المسيّرة، إلى قبرص.

وتشير وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) إلى أن بريطانيا تدرس إمكانية إرسال المدمرة "إتش إم إس دنكان" التابعة للبحرية الملكية البريطانية من طراز "45" إلى المنطقة، وسط اتهامات بنقص الدفاع الجوي مع استمرار تصاعد حدة الحرب في الشرق الأوسط.

ولم يتم بعد اتخاذ قرار نهائي بشأن إرسال السفينة الحربية.