جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن بدء موجة هجمات واسعة النطاق في طهران

أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، بدء الجيش شن موجة غارات جديدة على العاصمة الإيرانية طهران تعد العاشرة منذ اندلاع الحرب.

وكتب في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، اليوم الأربعاء: «بدأ الجيش في هذه الاثناء شن موجة غارات واسعة تستهدف بنى تحتية تابعة للنظام الإيراني في طهران».

وفي وقت سابق، قال جيش الاحتلال إن ضرباته الأخيرة استهدفت «مواقع إطلاق صواريخ، ومنظومات الدفاع، وبنى تحتية إضافية».

وأفاد الجيش الاسرائيلي الثلاثاء، بأنه قصف موقعاً عسكرياً سرياً تحت الأرض مرتبطاً بالبرنامج النووي الإيراني قرب طهران، وقضى بذلك على «عنصر حيوي في قدرة النظام الإيراني على تطوير أسلحة ذرية».

وأورد بيان للجيش أن الاستخبارات العسكرية «واصلت متابعة أنشطة علماء ايرانيين، وحددت مكان قاعدتهم الجديدة، مما أتاح توجيه ضربة دقيقة إلى المجمع السرّي تحت الأرض».

من جانبها، أطلقت إيران في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، رشقتين صاروخيتين تجاه وسط إسرائيل ومناطق أخرى، ما رفع عدد الرشقات إلى 9 خلال اليوم.

وقال جيش الاحتلال، في بيان، إن صفارات الإنذار دوت في تل أبيب الكبرى، وسط إسرائيل، بعد رصد إطلاق صواريخ من إيران.

بدورها، ذكرت الشرطة الإسرائيلية، في بيان، أنها رصدت سقوط عدة شظايا صاروخية في مناطق مختلفة بوسط البلاد، دون ورود تقارير عن وقوع إصابات.

لكن صحيفة «يسرائيل هيوم» العبرية، قالت إن امرأة أصيبت بجروح طفيفة جراء سقوط أحد الصواريخ وسط البلاد.

وبعد دقائق معدودة عاد الجيش الإسرائيلي، وأعلن في بيان عن تفعيل الإنذارات في منطقة تل أبيب الكبرى ومستوطنات إسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة، عقب رصد إطلاق رشقة صاروخية جديدة من إيران.

وتأتي الضربات الإيرانية في إطار ردّها على عدوان بدأته إسرائيل والولايات المتحدة ضدها منذ صباح السبت، أودى بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم المرشد الأعلى علي خامنئي، ومسئولون أمنيون.