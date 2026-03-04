جيش الاحتلال الإسرائيلي ينفّذ تهديده ويستهدف مبنى في منطقة الحدث بالضاحية الجنوبية لبيروت

نفّذ جيش الاحتلال الإسرائيلي تهديده، حيث استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي صباح اليوم الأربعاء مبنى في منطقة الحدث بالضاحية الجنوبية لبيروت.

وأصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي إنذاراً جديداً باستهداف الضاحية الجنوبية لبيروت.

وشنّ الطيران الحربي الإسرائيلي صباح اليوم غارةً استهدفت مبنى في منطقة الحدث في الضاحية الجنوبية بعد إنذار وجّهه. وهدّد جيش الاحتلال الإسرائيلي من جديد باستهداف منطقة الليلكي في الضاحية الجنوبية.

وكان الطيران الحربي الاسرائيلي استهدف صباح اليوم منطقة حارة حريك في الضاحية الجنوبية، كما استهدف فجر اليوم فندقاً في منطقة الحازمية في جبل لبنان، ومجمعاً سكنياً في بعلبك شرق لبنان، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى. كما استهدف بلدات الطيري وكونين وشقرا طراف بلدة صريفا في جنوب لبنان.

يذكر أن الطيران الحربي الإسرائيلي يشنّ منذ الثاني من مارس الحالي غارات كثيفة على الضاحية الجنوبية وعدد من المناطق في جنوب لبنان، وفي البقاع، شرق لبنان.

ولا تزال الغارات مستمرّة، بعد استهداف "حزب الله" لإسرائيل.

ولم تلتزم إسرائيل ببنود اتفاق وقف الأعمال العدائية بينها وبين لبنان، الذي بدأ تنفيذه في 27 نوفمبر 2024، ولا تزال قواتها تقوم بعمليات تجريف وتفجير، وتشنّ بشكل شبه يومي غارات على جنوب لبنان. كما لا تزال قواتها موجودة في عددٍ من النقاط بالجنوب.