السعودية تعلن اعتراض وتدمير صاروخي كروز و10 مسيّرات

أعلنت وزارة الدفاع السعودية، اليوم الأربعاء، اعتراض وتدمير صاروخي كروز و10 مسيّرات .

وأعلن المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع اللواء تركي المالكي، اليوم الأربعاء، أن قوات الدفاع الجوي تمكنت من اعتراض وتدمير صاروخين من نوع كروز بالخرج، إضافة إلى 9 مسيَّرات فور دخولها أجواء المملكة، ومسيرة في المنطقة الشرقية" ، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس" .

وكانت المملكة أعربت أمس الثلاثاء، رفضها وإدانتها بأشد العبارات للهجوم الإيراني الغاشم الذي استهدف مبنى سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في مدينة الرياض.

وشددت على أن تكرار هذا السلوك الإيراني السافر، الذي يأتي على الرغم من علم السلطات الإيرانية بأن المملكة أكّدت أنها لن تسمح باستخدام أجوائها وأراضيها لاستهداف إيران، سيدفع المنطقة نحو مزيد من التصعيد.

وجددت المملكة تأكيدها على حقها الكامل باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية أمنها وسلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها ومصالحها الحيوية، بما في ذلك خيار الرد على العدوان.