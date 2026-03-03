وزير السياحة الإيراني يطالب اليونسكو بإرسال فريق خبراء إلى طهران فورا

قال وزير السياحة والتراث الثقافي الإيراني رضا صالحي أميري، اليوم الثلاثاء، إن أجزاء من قصر جولستان وسط طهران، المُدرج على قائمة اليونسكو للتراث العالمي عام 2013، تعرضت لأضرار في هيكله وزخارفه نتيجة غارات الجوية الأمريكية الإسرائيلية.

ونقلت عنه وكالة أنباء الطلبة الإيرانية قوله إن أجزاء من السوق الكبير في طهران، الذي يُعدّ أحد أهم معالم النسيج التاريخي للعاصمة، قد تعرض هو الآخر لأضرار تستدعي تقييماً فنياً فورياً وتدابير عاجلة للترميم والصيانة.

وتشن إسرائيل والولايات المتحدة ضربات عسكرية على إيران، منذ صباح السبت الماضي، أودت بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم المرشد الإيراني علي خامنئي ومسئولون أمنيون كبار.

وترد طهران بإطلاق رشقات صاروخية وطائرات بدون طيار "درونز" باتجاه إسرائيل، وما تصفها بـ"قواعد أمريكية في دول المنطقة"، غير أن بعضها أسفر عن قتلى ومصابين وألحق أضرارا بأعيان مدنية.

واندلعت الحرب على إيران رغم إحراز تقدما بالمفاوضات مع الولايات المتحدة بشهادة الوسيط العماني، وهذه هي المرة الثانية التي تنقلب فيها إسرائيل على طاولة التفاوض، وفي الأولى بدأت حرب يونيو الماضي، وفقا لوكالة الأناضول للأنباء.

وتتهم واشنطن وتل أبيب طهران بامتلاك برنامجين نووي وصاروخي يهددان إسرائيل، بينما تقول إيران إن برنامجها النووي سلمي ولا تسعى إلى إنتاج أسلحة نووية.