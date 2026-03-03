زعيم الحزب البافاري يدعو إلى إعادة عاجلة للسائحين الألمان العالقين في الخليج

دعا زعيم الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، ماركوس زودر، إلى بذل مزيد من الجهود لإعادة السياح الألمان العالقين في منطقة الخليج بسبب الحرب مع إيران.

يُذْكَر أن حزب زودر يشكل مع شقيقه الأكبر حزب المستشار الألماني فريدريش ميرتس، المسيحي الديمقراطي ما يعرف بالاتحاد المسيحي، وهو الشريك الأكبر في الائتلاف الحاكم في ألمانيا.

وعقب اجتماع للحكومة البافارية في مدينة نورنبرج، قال زودر اليوم الثلاثاء: "أرى أنه من الممكن توسيع نطاق هذه الجهود بشكل أكبر، لأننا نأمل بشدة أن يعود الجميع إلى ديارهم في أسرع وقت ممكن وأن يكونوا بأمان عندنا مرة أخرى".

وأضاف زودر أنه يأمل بشدة في " أن تقوم الحكومة الاتحادية بإعادة العالقين، ومن بينهم سائحون بافاريون"، إلى الوطن في أقرب وقت.

ولفت زودر، إلى أن ولاية بافاريا ستعزز الإجراءات الأمنية لحماية السكان بسبب "التدخل في إيران".

وأوضح أن هذه "إجراءات اعتيادية تُتخذ في حال ارتفاع مستوى التهديد الأمني من قبل وزارة الداخلية".

وقال إن هذه الإجراءات تشمل على سبيل المثال حماية البنية التحتية، ولا سيما المنشآت الأمريكية والإسرائيلية، كما سيتم تكثيف وتعزيز عمليات المراقبة القائمة بالفعل.

وبسبب تصاعد الصراع في الشرق الأوسط منذ مطلع الأسبوع، علق عشرات الآلاف من الأشخاص الذين كانوا يقضون إجازاتهم في المنطقة أو يعتزمون استخدام مطاراتها كنقاط عبور.

وقد أغلقت العديد من الدول مجالها الجوي، فيما بقيت سفن الرحلات البحرية راسية في الموانئ.

ووفقًا لاتحاد السفر الألماني ، فإن نحو 30 ألف عميل من منظمي الرحلات الألمان متأثرون بالأزمة.

ومن المتوقع وصول طائرة خاصة مساءً إلى مطار ميونخ قادمة من دبي وعلى متنها نحو 200 سائح.

وكانت إسرائيل والولايات المتحدة بدأتا مطلع الأسبوع هجمات جوية وصاروخية واسعة على إيران، أسفرت أيضًا عن مقتل المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي.

وردّت طهران بهجمات مضادة على إسرائيل وأهداف في منطقة الخليج. ومنذ ذلك الحين، يشهد النقل الجوي في منطقة الخليج اضطرابات كبيرة.