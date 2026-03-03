خيمينيز يعتذر لأليجري بعد وصفه بـ «المدرب الفاشل» خلال فترة ميلان

كشف المدافع الإسباني أليكس خيمينيز لاعب بورنموث الإنجليزي الحالي عن أنه اعتذر لمدربه في فريقه السابق إيه سي ميلان الإيطالي، ماسيميليانو أليجري، بعدما كان قد بعث رسالة نصية له، يصفه بـ "المدرب السيئ"، موضحا في الوقت نفسه سبب رحيله عن ميلان الصيف الماضي.

وقال خيمينيز في تصريحات نقلتها صحيفة "فوتبول إيطاليا": "إنه بمثابة حلم بالنسبة لي أن ألعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، أنا سعيد بكيفية سير الأمور حاليا".

وأضاف: "الحقيقة أن الدوري الإنجليزي أكثر قوة بدنية مقارنة بالدوري الإسباني، لكنني لدي شعور رائع هنا، واعتمادي الأساسي على السرعة، وهنا بيئة مناسبة لذلك".

وسئل خيمينيز عما يمكن أن يقوله لجماهير فريقه السابق ميلان ليرد: "شكرا لكم".

وتابع: "هذا هو النادي الذي أظهرني مع الفريق الأول، الذي أحببته ولازلت أحبه، لقد أمضيت وقتا رائعا في ميلان، ولم أكن أريد أن أرحل، لكن عندما بدأ الموسم، أدركت أنني لن أكون لاعبا أساسيا، وهناك ظروف عديدة لم تعجبني".

ومع اقتراب نهاية فترة الانتقالات الصيفية، انتشرت صور على مواقع التواصل الاجتماعي تُظهر خيمينيز وهو ينتقد مدرب ميلان، أليجري. ويبدو أن الصورة تُظهر خيمينيز وهو يصف أليجري بـ"المدرب الفاشل" في رسالة نصية.

وبعد مرور ستة أشهر، تحمل خيمينيز المسؤولية الكاملة عن ذلك الخطأ في التقدير.

وأضاف: "كان ذلك أمرا سيئا لا أعتقد أن أليجري مدرب فاشل، وتاريخه يثبت ذلك. كنتُ خارجًا من مباراة لم ألعب فيها وكنتُ غاضبًا، لقد اخترتُ الشخص غير المقصود لأرسل إليه تلك الرسالة".

وتابع: "منذ اليوم الأول، اعتذرت لأليجري، لم أفكر فيما كنت أكتبه، وقد قبل اعتذاري".