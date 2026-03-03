يديعوت أحرنوت: إسرائيل هاجمت مقر اجتماع مجلس الخبراء بطهران أثناء التصويت لاختيار خليفة خامنئي

أفاد مصدر أمني إسرائيلي، بأن الجيش هاجم مبنى في مدينة قم الإيرانية، حيث كان يجتمع أعضاء من مجلس الخبراء بطهران، لاختيار خليفة المرشد الأعلى علي خامنئي.

وأضاف في تصريحات، نقلتها صحيفة «يديعوت أحرنوت» العبرية، مساء الثلاثاء، أن الجيش شن الهجوم بينما كان الأعضاء يصوتون على اختيار المرشد الجديد.

وبحسب الصحيفة العبرية، فإن المجلس يتألف من 88 عضواً، إلا أن عددهم كان «أقل بكثير» وقت الهجوم.

من جانبها، قالت وكالة «مهر» الإيرانية، إن «المبنى المستهدف التابع لمجلس خبراء القيادة في قم قديم وفرعي ولا يستخدم لعقد الاجتماعات».

وتعرض مبنى مجلس خبراء القيادة في مدينة قم جنوب العاصمة طهران، مساء اليوم الثلاثاء، لقصف جوي أدى إلى تدميره.

ونشرت وكالة «تسنيم»، عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، مقطع فيديو يرصد الدمار الهائل الذي لحق بالمبنى، جراء قصفه. ولا يزال من غير المؤكد ما إذا أسفر القصف عن وقوع ضحايا.

يذكر أن المهمة الرئيسية لهذا المجلس اختيار المرشد الجديد، بعد اغتيال المرشد الأعلى السابق علي خامنئي.

من جانبه، وجه المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، إنذارًا عاجلًا إلى المتواجدين في المنطقة الصناعية حكيميه وفي منطقة مطار پيام كرج في طهران.

وقال إن «الجيش سيعمل خلال الساعات المقبلة في المنطقة، مثلما عمل في الأيام الأخيرة في أنحاء طهران، لاستهداف بنى تحتية عسكرية تابعة للنظام الإيراني».

وأضاف: «أيها المواطنون الإيرانيون، من أجل سلامتكم وأمنكم نطلب منكم إخلاء المناطق المحددة فورًا، وفق ما يعرض في الخارطة»، بحسب تدوينته.