القيادة المركزية الأمريكية تعلن استهداف منصات صواريخ إيرانية متنقلة

وكالات
نشر في: الثلاثاء 3 مارس 2026 - 4:38 م | آخر تحديث: الثلاثاء 3 مارس 2026 - 4:38 م

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم، أن قواتها تنفذ عمليات تستهدف منصات إطلاق صواريخ متنقلة تابعة لإيران، مؤكدة أن هذه المنصات تُستخدم لإطلاق صواريخ بشكل عشوائي بهدف إيقاع أكبر قدر من الأضرار في المنطقة.

وقالت القيادة، في بيان، إن القوات الأمريكية تتعقب هذه التهديدات بصورة مباشرة، وتتعامل معها "من دون اعتذار أو تردد"، عبر تنفيذ ضربات دقيقة لتحييدها ومنع استمرار الهجمات، بحسب موقع "العربية.نت" الإخباري.

وفي وقت سابق، أعلنت القوات الأمريكية تدمير منشآت قيادة وسيطرة تابعة للحرس الثوري الإيراني، إضافة إلى قدرات الدفاع الجوي الإيرانية، ومواقع إطلاق صواريخ وطائرات بدون طيار (درونز)، فضلا عن استهداف مطارات عسكرية، وذلك ضمن عمليات متواصلة.

وأكدت أنها ستواصل اتخاذ إجراءات حاسمة لمواجهة ما وصفته بالتهديدات الوشيكة الصادرة عن النظام الإيراني.

