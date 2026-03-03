حزب الله يعلن استهداف دبابة إسرائيلية في تلال كفرشوبا وتحقيق إصابة مباشرة

قال حزب الله اللبناني، إن عناصره استهدفوا عصر اليوم الثلاثاء، دبابة «ميركافا» إسرائيلية، في موقع السماقة في تلال كفرشوبا جنوب لبنان «بالأسلحة المناسبة»، وحققوا إصابة مباشرة.

وأضاف في بيان عبر قناته الرسمية بتطبيق «تلجرام»، أن «الاستهداف يأتي ردًّا على العدوان الإسرائيلي المجرم الذي طال عشرات المدن والبلدات اللبنانيّة، بما فيها ضاحية بيروت الجنوبيّة».

وأشار في بيان آخر إلى أن «عناصره أسقطوا ظهر اليوم الثلاثاء، طائرة مسيرة إسرائيلية في أجواء مدينة النبطية، بالأسلحة المناسبة».

وفي وقت سابق، أفادت مصادر ميدانية ووسائل إعلام لبنانية، بإطلاق صاروخين من الأراضي اللبنانية باتجاه موقع «السماقة» العسكري التابع للجيش الإسرائيلي في تلال كفرشوبا المحتلة جنوب لبنان.

وتأتي هذه العملية في ظل أجواء من التوتر الشديد التي تخيم على المناطق الحدودية، والتي تشهد تبادلًا مستمرًا لإطلاق النار وغارات جوية مكثفة خلال الساعات الأخيرة.

يذكر أن تلال كفرشوبا ومزارع شبعا تشهد استهدافات متكررة للمواقع الإسرائيلية المنتشرة في المنطقة، ردًا على الاعتداءات المستمرة التي يشنها طيران الاحتلال على القرى والبلدات اللبنانية، وآخرها الغارة التي استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت.