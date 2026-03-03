الإسعاف الإسرائيلي: 12 إصابة في تل أبيب جراء اعتراض صواريخ إيرانية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أفادت هيئة الإسعاف الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بإصابة 12 شخصًا في تل أبيب جراء اعتراض صواريخ إيرانية.

وبحسب ما نشرته صحيفة «يديعوت أحرنوت» العبرية، أصيبت امرأة بجروح متوسطة جراء شظايا، فيما أصيب 11 آخرون بجروح طفيفة.

وفي وقت سابق، دوّت صفارات الإنذار في القدس، لتسمع بعدها أصوات انفجارات ضخمة نتجت عن اعتراضات إسرائيلية لصواريخ إيرانية في سماء المدينة.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن في بيان رصد إطلاق صواريخ من إيران للمرة الثانية الثلاثاء.

ودوت صافرات الإنذار أيضا في عدد من المواقع في وسط إسرائيل، بما فيها تل أبيب.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بسماع أصوات انفجارات قوية نتجت عن اعتراضات للصواريخ الإيرانية.

وتحدثت عن توجّه الإسرائيليون في مناطق الإنذار إلى الملاجئ والمناطق الآمنة.

يأتي ذلك بعد بدء إسرائيل والولايات المتحدة شن عدوان عسكري على إيران منذ صباح السبت، أودى بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم المرشد الأعلى علي خامنئي ومسئولون أمنيون.

وترد طهران بإطلاق رشقات صاروخية ومسيَّرات باتجاه إسرائيل، وما تصفها بـ«قواعد أمريكية في دول المنطقة»، غير أن بعضها أسفر عن قتلى ومصابين وألحق أضرارا بأعيان مدنية بهذه الدول.



