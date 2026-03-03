لجنة الانتخابات بفلسطين: 4439 مرشحا للمجالس البلدية و2800 للمجالس القروية

أعلنت لجنة الانتخابات المركزية في فلسطين، اليوم الثلاثاء، أن عدد المرشحين للمجالس البلدية بلغ 4439 مرشحا ومرشحة، وللمجالس القروية 2800 مرشح ومرشحة.

وأوضحت اللجنة الأرقام الأولية لمرحلة الترشح لانتخابات المجالس المحلية 2026، والتي انتهت يوم أمس الاثنين، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وأشارت اللجنة إلى أنه في المجالس البلدية، بلغ عدد البلديات الكلي 137، حيث قدمت 370 قائمة، وبلغ عدد المرشحين فيها 4439 مرشحا ومرشحة.

وتوزعت 83 بلدية ترشحت فيها أكثر من قائمة وستجرى فيها الانتخابات بشكل فعلي بما فيها دير البلح، و37 بلدية سجلت قائمة واحدة مكتملة شروط الترشح (تزكية)، و6 بلديات تقدمت فيها قائمة واحدة غير مكتملة، و4 بلديات لم تتقدم فيها أي قائمة، و7 بلديات لا تزال في حالة انتظار لاستكمال نواقص في طلبات الترشح.

وبينت اللجنة أن المجالس القروية التي يبلغ عدد مقاعدها 9 ويتم الترشح فيها بشكل فردي، وعددها يبلغ 284 مجلسا قرويا، وصل عدد المرشحين فيها إلى 2800 مرشح ومرشحة موزعة إلى 110 قرى ترشح فيها ما يفوق عدد المقاعد وستجري الانتخابات فيها بشكل فعلي، و81 قرية ترشح فيها عدد مساوٍ للمقاعد (تزكية)، و56 قرية ترشح فيها أقل من عدد المقاعد، و37 قرية لم يتقدم فيها أي مرشح.

وأكدت اللجنة أن هذه المعطيات أولية، وأن الأيام الثلاثة المقبلة مخصصة لتصويب الطلبات، ما يعني أن الأرقام قد تشهد تغييرا محدودا، لا سيما فيما يتعلق بالمرشحين والقوائم التي لم تستكمل أوراقها بعد.



