إيران تنفي شن هجوم بمسيرة على ميناء تجاري رئيسي في عُمان

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

نفت إيران، شن هجوم بمسيرة على حاويات بمستودع نفط في ميناء الدقم في عُمان.

وأفادت وكالة أنباء تسنيم، اليوم الثلاثاء، نقلا عن هيئة الأركان المشتركة، بأنه لم يتم شن هجمات "ضد أراضي دولة عمان الصديقة المجاورة أو موانئها".

وأفادت وكالة الأنباء العمانية (أونا)، نقلا عن مصادر أمنية بأنه تم استهداف عدة حاويات في الميناء التجاري بعدة مسيرات، لكن تم احتواء الضرر ولم يتم تسجيل سقوط أي قتلى أو جرحى.

وأضافت الوكالة، أن عمان أدانت الضربة وتتخذ كل الإجراءات الضروررية للتعامل مع الواقعة.

يذكر أن الميناء كان قد جرى استهدافه يوم السبت الماضي، بعدما نشبت أعمال عدائية عسكرية بين إسرائيل والولايات المتحدة من وجانب وإيران من الجاني الآخر.

يشار إلى أن عمان لا تضم قواعد أمريكية، لكن الجيش الأمريكي استخدم موانئ مثل ميناء الدقم.

ولعبت عمان، دور الوسيط في المحادثات غير المباشرة بين واشنطن وطهران الأسبوع الماضي.

يذكر أن القوات الأمريكية والإسرائيلية بدأت صباح يوم السبت، عمليات قتالية في إيران.

وردّت إيران باستهداف إسرائيل وقواعد عسكرية أمريكية في عدد من الدول العربية.