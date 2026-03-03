الرئيس الفلسطيني يدين الهجمات الإيرانية التي استهدفت الأردن

أدان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الهجمات الإيرانية التي استهدفت المملكة الأردنية الهاشمية عبر اتصال هاتفي أجراه مع العاهل الأردني عبد الله الثاني بن الحسين، اليوم الثلاثاء.

وخلال الاتصال، شدد عباس، على رفض دولة فلسطين لأي اعتداء يمس سيادة الأردن أو يهدد أمنه واستقراره، مؤكدا تضامن الشعب الفلسطيني الكامل مع نظيره الأردني.

كما عبر عن دعم بلاده للجهود العربية الرامية إلى حماية الدول العربية وصون أمنها في مواجهة ما وصفها باعتداءات تشكل انتهاكا للقانون الدولي، مشددا في الوقت نفسه على أهمية تغليب الحوار لمعالجة الأزمات الإقليمية والدولية.

وتناول الاتصال، آخر التطورات في الأراضي الفلسطينية في ظل استمرار العمليات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس، إلى جانب ما وصف بانتهاكات متواصلة للمقدسات الإسلامية والمسيحية في المدينة.

كما ثمن عباس، مواقف الأردن الداعمة للفلسطينيين، مؤكدا متانة العلاقات بين الجانبين وضرورة مواصلة التنسيق والتشاور إزاء التحديات الراهنة.