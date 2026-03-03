أطباء بلاد حدود تعلن استمرار فقدان 26 طبيبا بها بجنوب السودان منذ شهر

قالت منظمة أطباء بلاد حدود إن أكثر من 24 طبيبا بالمنظمة ما زالوا مفقودين بعد شهر من هجمات في جنوب السودان.

وتعرضت منشأتان بالمنظمة للهجوم في الثالث من فبراير في ولاية جونقلي، إلى الشمال الشرقي من العاصمة جوبا، حيث تسبب العنف في نزوح ما يقدر بـ 280 ألف شخص منذ ديسمبر.

وذكرت المنظمة أن القوات الحكومية قصفت مستشفى ببلدة لانكيين، فيما داهم "مسلحون مجهولون" منشأة طبية أخرى في بلدة بييري. وتقع المنشأتان في مناطق تسيطر عليها المعارضة.

وفرت الطواقم العاملة بالمنشأتين إلى جانب كثير من السكان المحليين إلى مناطق ريفية كانت الاشتباكات المسلحة وعمليات القصف الجوي مستمرة بها.

وقالت منظمة أطباء بلاد حدود في بيان أمس الاثنين إن "26 من 291 من زملائنا العاملين في لانكيين وبييري ما زالوا مفقودين".

وأضاف البيان: "لقد فقدنا التواصل معهم وسط غياب الأمن المستمر".