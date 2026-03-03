الجيش الإسرائيلي ينذر سكان طهران بإخلاء منطقتين تمهيدا لضربات جديدة

وجه جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنذارًا إلى سكان العاصمة الإيرانية طهران، بإخلاء منطقتين تمهيدًا لضربات جديدة.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، اليوم الثلاثاء، إن الإنذار موجه للمتواجدين في المنطقة الصناعية وحي استقلال في طهران.

وقبل قليل، وجه أدرعي، إنذارًا عاجلًا إلى المتواجدين في المنطقة الصناعية حكيميه وفي منطقة مطار پيام كرج في طهران.

وقال إن «الجيش سيعمل خلال الساعات المقبلة في المنطقة، مثلما عمل في الأيام الأخيرة في أنحاء طهران، لاستهداف بنى تحتية عسكرية تابعة للنظام الإيراني».

وأضاف: «أيها المواطنون الإيرانيون، من أجل سلامتكم وأمنكم نطلب منكم إخلاء المناطق المحددة فورًا، وفق ما يعرض في الخارطة»، بحسب تدوينته.

وكانت إسرائيل قد شنت هجمات جديدة على إيران، طالت مناطق عدة. وأكد الجيش الإسرائيلي استهداف قيادي عسكري إيراني بارز في طهران.

فيما أفادت مصادر إيرانية بمقتل وزير الدفاع الإيراني الجديد مجيد ابن الرضا، وذلك بعد يومين على تعيينه خلفاً للواء عزيز نصير زاده.