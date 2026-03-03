وكالة تسنيم: ضربات إسرائيلية وأمريكية تستهدف مبنى مجلس خبراء القيادة في مدينة قُم

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن ضربات إسرائيلية وأمريكية استهدفت مبنى مجلس خبراء القيادة في مدينة قم جنوب طهران، وهو المجلس المكلّف بانتخاب المرشد الأعلى الجديد لإيران.

وقالت وكالة تسنيم للأنباء إن الولايات المتحدة وإسرائيل هاجمتا مبنى مجلس خبراء القيادة في مدينة قُم، مشيرة إلى أضرار جسيمة لحقت بالمبنى جراء القصف، وفق ما أظهرته مقاطع مصورة بثتها وسائل إعلام محلية.

ويأتي ذلك بعد إعلان اغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي في ضربات أمريكية وإسرائيلية السبت الماضي، وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

وتشن إسرائيل والولايات المتحدة ضربات عسكرية على إيران، منذ صباح السبت الماضي، أودت بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم خامنئي ومسئولون أمنيون كبار.

وترد طهران بإطلاق رشقات صاروخية وطائرات بدون طيار "درونز" باتجاه إسرائيل، وما تصفها بـ"قواعد أمريكية في دول المنطقة"، غير أن بعضها أسفر عن قتلى ومصابين وألحق أضرارا بأعيان مدنية.

واندلعت الحرب على إيران رغم إحراز تقدم بالمفاوضات مع الولايات المتحدة بشهادة الوسيط العماني، وهذه هي المرة الثانية التي تنقلب فيها إسرائيل على طاولة التفاوض، وفي الأولى بدأت حرب يونيو الماضي، وفقا لوكالة الأناضول للأنباء.

وتتهم واشنطن وتل أبيب طهران بامتلاك برنامجين نووي وصاروخي يهددان إسرائيل، بينما تقول إيران إن برنامجها النووي سلمي ولا تسعى إلى إنتاج أسلحة نووية.