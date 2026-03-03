الجيش الأردني: مسيرات وصواريخ إيران استهدفت المملكة

أعلن الجيش الأردني، الثلاثاء، أن الصواريخ والمسيرات التي أطلقتها إيران على البلاد منذ اندلاع الحرب قبل أيام "ليست عابرة وتستهدف الأراضي الأردنية".

وفي تصريح لتلفزيون "المملكة" الرسمي، وصف متحدث الجيش مصطفى الحياري الروايات التي تتحدث عن مجرد عبور الصواريخ والمسيّرات الأجواء دون استهداف الأراضي الأردنية بأنها "كلام ينافي الواقع".

وأشار إلى أن "القوات المسلحة بذلت جهودا كبيرة للتصدي لصواريخ وطائرات كانت تستهدف مواقع داخل المملكة".

وشدد على أن "ما جرى تمثّل في استهداف لمواقع في مختلف مناطق المملكة".

وأوضح أن "الأردن يتعامل منذ انطلاق الحرب مع صواريخ ومسيرات لم تكن موجهة خارج حدود المملكة، وجرى التعامل معها".

وبين أن الجيش سيرد بـ"حزم" على أية محاولات تمسّ بأمن الوطن، مبينا أن هناك أمر سيادي للتصدي للصواريخ.

وشدد بالقول: "لن نسمح باختراق أجوائنا من أي طرف"، مؤكدا أن "التهديدات لن تثني القوات المسلحة عن القيام بمهامها".

ودعا الحياري إلى "عدم نشر أية معلومات مغلوطة"، مؤكدا أن "الجهات المعنية ترد فورا وتنفي هذه الشائعات، وستلاحق كل من يحاول نشر الأخبار غير الصحيحة".

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلنت مديرية الأمن العام الأردني، عن تعاملها مع 157 بلاغا لحوادث ناتجة عن سقوط أجسام وشظايا في معظم محافظات البلاد، منذ صباح السبت، وحتى ظهر الثلاثاء.

ومنذ السبت، ترد طهران على الهجمات عليها بإطلاق رشقات صاروخية ومسيَّرات باتجاه إسرائيل، وما تصفها بـ"قواعد أمريكية في دول المنطقة"، غير أن بعضها أسفر عن قتلى ومصابين وألحق أضرارا بأعيان مدنية.

ومنذ فجر السبت، تشن إسرائيل والولايات المتحدة هجوما عسكريا على إيران، أودى بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم المرشد الأعلى علي خامنئي ومسئولون أمنيون.