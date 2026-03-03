قطر تعلن إفشال محاولات اعتداء على مطار حمد الدولي

أعلنت قطر، الثلاثاء، إفشال محاولات اعتداء بصواريخ على مطار حمد الدولي، مبينا أن الوضع في المطار "آمن حاليا".

جاء ذلك وفق متحدث الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، في مؤتمر صحفي بالدوحة، تزامنا مع تواصل الهجمات الإيرانية على البلاد منذ السبت، عقب هجوم أمريكي إسرائيلي على طهران.

وقال الأنصاري: "كانت هناك محاولات للاعتداء على مطار حمد الدولي بصواريخ وتم إفشالها كلها والوضع حاليا آمن".

وأضاف: "مخزوننا من صواريخ الاعتراض لم ينضب، ولدينا ما يكفي للتعامل مع الخطر المستمر".

وشدد على أن "كل المسوغات الإيرانية ليس لها أساس في هذه الاعتداءات".

وأوضح أن "الاستهدافات لم تطل منشآت عسكرية، بل شملت جميع أراضي الدولة"، في إشارة لتصريحات رسمية من طهران تدعي فيه استهداف قواعد أمريكية فقط.

وكشف أن "مصير طواقم المقاتلتين الإيرانيتين اللتين تم إسقاطهما قبل استهداف البلاد ما زال مجهولا".

وكانت وزارة الدفاع القطرية، أعلنت في بيان الاثنين، نجاح قواتها الجوية في إسقاط طائرتين (سو 24) قادمتين من إيران.

وأشار متحدث الخارجية القطرية في المؤتمر ذاته إلى أن هناك أكثر من 8 آلاف شخص عالقون في الانتظار "الترانزيت"، وآخرون في سفن سياحية، مؤكدا أنه تم تأمين الجميع.

وتتعرض 9 دول عربية، هي الكويت والسعودية والإمارات وقطر والبحرين وسلطنة عمان والأردن وسوريا والعراق، لهجمات إيرانية منذ فجر السبت، عقب بدء إسرائيل والولايات المتحدة هجوما عسكريا عليها.

وتقول إيران إنها تستهدف ما تصفه بـ"قواعد أمريكية في دول المنطقة"، غير أن بعضها ألحق أضرارًا بأعيان مدنية، وهو ما أدانته دول مجلس التعاون الخليجي، مطالبةً بوقف هذه الاعتداءات

وفي موازاة ذلك، تطلق طهران رشقات صاروخية ومسيّرات باتجاه إسرائيل، أسفرت عن قتلى وجرحى، في إطار ردها على الهجمات التي تتعرض لها.​​​​​​​