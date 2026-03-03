تقدم في مفاوضات تجديد عقد فلاهوفيتش مع يوفنتوس

شهدت الساعات الماضية تطورات إيجابية في ملف تجديد عقد المهاجم الصربي دوشان فلاهوفيتش مع نادي يوفنتوس، بعدما عقد اللاعب اجتماعًا مع إدارة النادي في تورينو، وسط تقارير تؤكد وجود رغبة متبادلة للاستمرار معًا.

وينتهي عقد فلاهوفيتش الحالي في 30 يونيو المقبل، ما يمنحه أحقية التفاوض مع أندية أخرى داخل إيطاليا وخارجها، تمهيدًا للانتقال مجانًا بداية من يوليو، حال عدم التوصل لاتفاق جديد.

ورغم محاولات بيعه خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية، تمسك المهاجم الصربي بالبقاء مع «السيدة العجوز»، مؤكدًا رغبته في مواصلة مشواره بقميص الفريق. غير أن ملف مستقبله تأجل لفترة بسبب إصابة قوية أبعدته عن الملاعب، قبل أن يقترب حاليًا من العودة، بالتزامن مع عقد اجتماع حاسم مع مسؤولي النادي.

وبحسب تقارير صحفية إيطالية متعددة، فإن اللقاء كان إيجابيًا للغاية، حيث أبدى الطرفان استعدادهما للتوصل إلى اتفاق جديد. إلا أن التجديد المحتمل سيتطلب تخفيضًا كبيرًا في راتب اللاعب، الذي كان يتقاضى نحو 12 مليون يورو سنويًا وفق عقده السابق، وهو ما يمثل نقطة التفاوض الأساسية في المرحلة المقبلة.

ويبلغ فلاهوفيتش 26 عامًا، وقد سجل هذا الموسم ستة أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين خلال 17 مباراة في مختلف المسابقات، في انتظار استعادة كامل جاهزيته للمساهمة في أهداف الفريق خلال المرحلة الحاسمة من الموسم.