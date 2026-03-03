أودينيزي يضرب فيورنتينا بثلاثية وينهي سلسلة نتائجه السلبية

استعاد أودينيزي توازنه في الدوري الإيطالي بعدما حقق فوزًا ثمينًا على ضيفه فيورنتينا بثلاثية نظيفة، في الجولة السابعة والعشرين على ملعب فريولي، ليضع حدًا لسلسلة من النتائج السلبية ويعمّق جراح منافسه.

الفريق البنفسجي كان يعيش فترة انتعاش بعد ثلاثة انتصارات متتالية في مختلف المسابقات، لكنه جاء إلى أوديني مثقلاً بالإرهاق بعدما فرّط في تقدمه بثلاثية نظيفة ذهابًا في الملحق المؤهل لدوري المؤتمر، قبل أن يتأهل بشق الأنفس بعد التمديد.

بدأ أودينيزي المباراة بقوة، واحتاج إلى عشر دقائق فقط لافتتاح التسجيل، عندما نفذ نيكولو زانيولو ركلة ركنية متقنة داخل منطقة الست ياردات، ارتقى لها المدافع البلجيكي كريستيان كاباسيلي برأسية حرة مستغلاً انزلاق المدافع دانييلي روجاني في أول ظهور له بقميص فيورنتينا.

حاول الضيوف الرد عبر رولاندو ماندراجورا بتسديدة من ركلة حرة علت العارضة، ثم محاولة أخرى من داخل المنطقة لم تصب المرمى، فيما أهدر ألبرت جودموندسون فرصة محققة بعد تمريرة مرفوعة من نيكولو فاجيولي.

وكاد أودينيزي أن يعزز تقدمه قبل الاستراحة، حين انطلق كينان ديفيس بقوة وسدد كرة أرضية أجبرت الحارس دافيد دي خيا على التصدي لها بقدميه.

في الشوط الثاني، واصل أصحاب الأرض ضغطهم، وهدد مويس كين مرمى أودينيزي، لكن الخطورة الحقيقية جاءت من ديفيس الذي انطلق من وسط الملعب وتعرض لعرقلة واضحة داخل المنطقة من روجاني، ليحتسب الحكم ركلة جزاء نفذها ديفيس بنفسه بنجاح مضيفًا الهدف الثاني.

وزادت معاناة فيورنتينا في الدقائق الأخيرة، حين استغل آدم بوكسا تمريرة مهيأة من لينون ميلر، متفوقًا على روجاني، ليسدد كرة مقوسة بقدمه اليسرى إلى الزاوية البعيدة مسجلاً الهدف الثالث في الوقت بدل الضائع، مختتمًا ليلة كارثية للمدافع في ظهوره الأول.

بهذا الانتصار، أنهى أودينيزي سلسلة من ثلاث هزائم متتالية، بينما تعثر فيورنتينا مجددًا بعد أسبوع مضطرب أوروبيًا ومحليًا، ليتلقى ضربة قوية في سباق المراكز المتقدمة.