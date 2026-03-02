ترامب: لست خائفا من إرسال قوات برية إلى إيران

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاثنين، أنّه لن يتردد في إرسال قوات أمريكية إلى الأراضي الإيرانية إذا كان ذلك ضروريا، لافتا إلى أنه لا يخشى هذا الاحتمال، ومهددا بـ"موجة كبيرة" جديدة من الهجمات.

وفي نهاية الأسبوع، نفذت القوات الأميركية والإسرائيلية ضربات على إيران، استهدفت مئات المواقع في جميع أنحاء البلاد، وأسفرت عن مقتل المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية ومسؤولين آخرين. ومنذ ذلك الحين، ترد طهران بضرب مواقع في الشرق الأوسط.

وحتى الآن، اعتمد الهجوم على إيران على الغارات الجوية، غير أنّ ترامب رفض استبعاد إرسال قوات برية إلى الأراضي الإيرانية.

وقال في مقابلة مع نيويورك بوست: "لست خائفا من إرسال قوات برية، أسوة بجميع هؤلاء الرؤساء الذين يقولون (لن يتم إرسال قوات برية). لا أقول ذلك"، مضيفا "أقول لن نحتاج إلى هذا الأمر على الأرجح أو إذا كان ذلك ضروريا".

وفي حديث آخر إلى شبكة "سي إن إن"، أعلن الرئيس الأمريكي أن الهجوم على إيران سيشهد تصعيدا. وقال: "لم نبدأ بضربهم بقوة. الموجة الكبيرة لم تحدث بعد"، مضيفا أنّ "الموجة الكبيرة آتية قريبا"، من دون أن يقدّم أي تفاصيل.

وجاءت تصريحات ترامب بعد وقت قليل من إعلان وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث أنّ إرسال قوات إلى داخل إيران ليس مستبعدا.

وردا على سؤال عما اذا كان جنود أمريكيون قد دخلوا إيران، قال هيجسيث في مؤتمر صحافي: "كلا، لكننا لن نقول ما سنقوم أو لا نقوم به". أضاف "سنذهب الى أبعد ما نحتاج إليه".

وعن الفترة التي ستستغرقها هذه الحرب، أضاف: "أربعة أسابيع، أسبوعان، ستة أسابيع، وقد تستمر أكثر أو أقل من ذلك".

وسعى إلى التمييز بين العملية الجارية في إيران والحربين الأميركيتين الطويلتين في العراق وأفغانستان، مشيرا إلى أنّ هذه الحرب ليست لإقامة ديموقراطية في إيران.

وأضاف: "لا قواعد اشتباك غبية، ولا مستنقع بناء دولة ولا ممارسة لبناء ديموقراطية... نحن نحارب من أجل الفوز ولا نضيّع الوقت أو الأرواح.. هذا ليس العراق. إنها ليست حربا بلا نهاية"، موضحا أنّ "جيلنا يعرف ما يجب فعله، وأيضا رئيسا يعرف ذلك. لقد وصف حروب بناء الدول التي خيضت في الأعوام العشرين الماضية بأنّها حماقة وهو محق في ذلك".