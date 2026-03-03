أحمد رمزي لـ الشروق: فخر الدلتا يجسد رحلة كل شاب يحلم بالنجاح 

- المسلسل خطوة مهمة في مشواري.. وأتمنى أن تغيرني الشهرة للأفضل

- أتابع الانتقادات لكي أصحح من نفسي.. ومن قالوا أنني ظلمت نفسي بعمل 30 حلقة لم يشاهدوا العمل من الأساس

- صناعة المحتوى قادتني للتمثيل.. ولا أفكر في ترك أي منهما

فى تجربة درامية تحمل روح الشباب وطموحاته، يخوض الفنان أحمد رمزى فى أول ظهور له على شاشة رمضان بطولة مسلسل «فخر الدلتا»، والذى يقدم من خلاله حكاية قريبة من الواقع عن الإصرار والسعى لتحقيق الأحلام رغم التحديات؛ وفى حواره لـ«الشروق»، يتحدث أحمد رمزى عن كواليس العمل، والرسالة التى يقدمها للشباب، وفكرة الإعلان الشعبى للمسلسل التى لاقت تفاعلًا واسعًا، كما يكشف عن رؤيته لمسيرته الفنية بين صناعة المحتوى والدراما، وطموحه فى تقديم أدوار متنوعة بعيدًا عن القوالب التقليدية، مؤكدًا أن هدفه الأول هو تقديم فن صادق يصل إلى الجمهور ويدخل البهجة إلى قلوبهم.

> حدثنا فى البداية عن تجربة فخر الدلتا؟

ــ مسلسل فخر الدلتا يمثل تجربة شبابية مختلفة، تحمل روحًا وأجواءً قريبة من الجمهور، بذلنا جهدًا كبيرًا حتى يخرج العمل بصورة تليق بالمشاهدين، وأتمنى أن ينال إعجابهم ويشعروا بأنه عمل صادق يعبر عنهم ويقترب من تفاصيل حياتهم اليومية.

> ما الرسالة التى يقدمها مسلسل فخر الدلتا للشباب؟

ــ المسلسل يقدم رحلة صعود تمثل نموذجًا لأى شاب يسعى لتحقيق ذاته، فهو يعكس طموحات الشباب ورغبتهم الدائمة فى النجاح رغم التحديات، ويؤكد أن الإصرار والعمل الجاد هما الطريق الحقيقى للوصول إلى الأهداف، أتمنى أن يكون العمل دافعًا لكل شاب يتمسك بحلمه ويسعى لتحقيقه بثقة وعزيمة.



> من أين جاءت فكرة الإعلان الشعبى للمسلسل؟

ــ فكرة الإعلان الشعبى جاءت من طبيعة المحتوى الذى أقدمه عادةً فى الفيديوهات الخاصة بى؛ حيث أحببت أن أقدم دعاية بروح قريبة من الناس وبأسلوب بسيط وعفوى، كما حرصت على مشاركة فريق العمل الذى رافقنى طوال فترة التصوير، خاصة أننا قضينا معًا معظم الوقت خلال مراحل تنفيذ المسلسل، فكانت هناك حالة من الانسجام انعكست على شكل الإعلان، بدأنا العمل على هذه الفكرة منذ انطلاق التصوير، والحمد لله نالت الفكرة إعجاب الجمهور.

> ما الذى تتمنى تقديمه بعد خطوة فخر الدلتا؟

ــ أتطلع دائمًا إلى تقديم أعمال جيدة تحترم عقول المشاهدين وتُدخل البهجة إلى قلوبهم، هذا هو هدفى الأساسى فى أى خطوة جديدة أخوضها، أن أقدم عملًا يقدره الناس ويشعرون بقيمته، نحن نحترم كثيرًا ما نقدمه، ونحرص على أن يخرج بصورة تليق بالجمهور الذى نعتبره شريكًا أساسيًا فى نجاح أى تجربة.

> كيف تقيِّم تجربة فخر الدلتا؟

ــ أرى أن تجربة فخر الدلتا خطوة جيدة ومهمة فى مشوارى الفنى، فى الأساس أنا ممثل، وأدرس فى المعهد العالى للفنون المسرحية، وبالتالى فمجال التمثيل هو دراستى ومهنتى الأساسية، بالنسبة لى، لا يختلف الأمر كثيرًا سواء قدمت التمثيل عبر المنصات الرقمية، أو على خشبة المسرح، أو فى التلفزيون، أو حتى فى أى مساحة أخرى؛ ففى النهاية الجوهر واحد، وهو تقديم فن صادق يصل إلى الجمهور أيًا كانت وسيلته.

> من صناعة المحتوى إلى الدراما.. هل يمكن أن تترك صناعة المحتوى وتركز فقط على التمثيل؟

ــ لا أفكر فى ترك أى منهما، فأنا أؤمن بفكرة التجربة والتنوع. بدأت صناعة المحتوى بدافع حقيقى لتقديم محتوى مختلف ومحبب للجمهور، وليس باعتبارها مجرد خطوة نحو التمثيل. وخلال هذه الرحلة قد تأتى أدوار أحب تقديمها فى الدراما أو غيرها، فأخوض التجربة بحماس، وفى النهاية، كل ما أقدمه يندرج تحت إطار المحتوى، سواء عُرض عبر الإنترنت أو على شاشة التلفزيون أو حتى عبر الراديو، فالمهم هو الفكرة الجيدة وطريقة تقديمها.

> وما الذى ترغب فى تقديمه وتحلم بتحقيقه خلال الفترة المقبلة؟

ــ ما زلت فى بداية الطريق، ولذلك أطمح إلى خوض أكبر قدر ممكن من التجارب الفنية، أرغب فى تقديم أدوار متنوعة فى التمثيل بمختلف أنواعه، دون أن أحصر نفسى فى قالب معين، لا أضع حدودًا محددة لما أريد تقديمه، بقدر ما أسعى إلى التعلم والتطور وتجربة كل ما يمكن أن يضيف لى كفنان ويقربنى أكثر من الجمهور.

> هل تخشى حصرك فى أدوار كوميدية فقط؟

ــ لا أخشى ذلك، لأننى لا أضع نفسى فى إطار واحد، مسلسل فخر الدلتا على سبيل المثال لا ينتمى إلى الكوميديا بشكل كامل، بل يجمع بين الكوميديا والدراما الاجتماعية وأيضا التراجيديا، وهو ما يعكس تنوع التجربة بشكل عام، وسأحرص دائمًا على تقديم أدوار مختلفة ومتنوعة، ولن أُحصر نشاطى فى نوع واحد من الأعمال.

> ألم يقلقك فكرة تقديم مسلسل من 30 حلقة فى أول تجربة لك، مع أن الأفضل أحيانًا أن تكون 15 حلقة فقط؟

ــ بالتأكيد، تجربة مسلسل من 30 حلقة تعتبر تحديًا كبيرًا، خاصة فى السنة الأولى لدخولى عالم الدراما، وفى أول رمضان لى؛ حيث يكون هناك ضغط طبيعى على أى عمل، فى البداية كان من المقرر أن يكون فخر الدلتا مسلسلًا من 15 حلقة، لكن بعد دراسة القصة وجدنا أن هذا العدد لن يكفى لسرد الأحداث بشكل متكامل وعميق، ولن يحقق العدالة للعمل، لذلك قررنا زيادة عدد الحلقات لضمان أن تصل القصة إلى الجمهور بأفضل شكل ممكن.

> وما رد فعلك على الانتقادات بأنك ظلمت نفسك بتقديم بطولة من 30 حلقة فى أولى خطواتك الفنية؟

ــ أشعر أن ما يقول بأننى ظلمت نفسى فى عمل من 30 حلقة هو لم يشاهد العمل من الأساس، عليه أن يشاهد أولا الـ30 حلقة وبعد ذلك نحكم بعدها مين ظلم مين، أنا الذى ظلمت نفسى أم لا، فى النهاية أنا شاب لدى 28 سنة، وهذه هى أول تجربة لى، التجربة تعنى أننى أقوم بالتجريب، وأنا بكل صراحة سعيد بالتجربة، وأننى أجرب شيئا جديدا.

> بعد عرض الحلقات الأولى.. كان هناك انتقادات هل أثرت عليك؟

ــ لا أنزعج إطلاقا بمثل هذه الانتقادات، بل أقرأها وإذا كنت مخطئا فى شىء أسعى للتصحيح من نفسى وهذا أمر مهم جدا.

من حق أى شخص أن ينتقد ويقول رأيه، وأنا لا أشعر بالضيق، وعلى كل حال هذه هى أول تجربة لنا، وجميل أن يكون هناك انتقادات، وأحيانا الانتقاد يكون نابعا من أن الشخص يحبك فيريد أن يراك دائما فى أفضل شكل.

> من بين الانتقادات أن المسلسل يشبه المحتوى الذى تقدمه على السوشيال ميديا؟

ــ المسلسل هو اسمه محتوى فى النهاية، وهو محتوى أريد أن أقدمه بطريقة معينة وفقا لوجهة نظر المخرج، وأى محتوى على مستوى العالم له جمهور يحبه ويتفاعل معه وجمهور لا يتفاعل معه، ولو بالفرض أن المسلسل يشبه المحتوى الذى أقدمه على السوشيال ميديا فلا توجد أزمة هو يشبه محتوى الحمدلله ناجح، وأرى أن كل ما يقول ذلك هو شخص شاهد مشهدا مثلا وحكم عليه.

> هل سبق أن تحوّل مشهد جاد إلى كوميدى أثناء التصوير؟

ــ نعم، أحيانًا تحدث لحظات غير متوقعة أثناء التصوير تجعلنا نضحك بشدة، حتى يصعب علينا التحكم فى الموقف، فى هذه الحالات، نتوقف قليلًا لإعادة ضبط المشهد والتأكد من تقديمه بالشكل الذى يليق بالقصة، مع الحفاظ على جديته الأصلية.

> هل سبق وأن قلت إفيه وندمت عليها؟

ــ نعم، هناك العديد من الإفيهات التى أقولها، وأدرك بعدها أنه لم يكن مناسبًا.

> ما الرسالة التى تحرص على تقديمها للجمهور من خلال مسلسل «فخر الدلتا»؟

ــ أهم ما أتمناه هو أن يستمتع الجمهور بالمسلسل، سواء خرج منه بفكرة تفيده فى حياته أو بمجرد شعور بالبهجة وتغيير الحالة المزاجية، وبالنسبة لى مجرد أن يضحك المشاهد ويتغير مزاجه للأفضل فهذا فى حد ذاته مكسب ورسالة جميلة.

> هل ترى أن مسلسل «فخر الدلتا» يمثل رسالة لكل شاب طموح؟

ــ بالفعل، المسلسل يعكس رحلة أى شاب يسعى لتحقيق النجاح، فهى تجربة قريبة من الواقع وتمثل حالة شبابية تمس كل من لديه حلم ويسعى للوصول إليه.

> لو لم تكن ممثلًا، ماذا كنت ستصبح؟

ــ لا أعلم بالضبط، لكننى أتمنى أن أستمر فى مسيرتى كممثل، فهو المجال الذى أحبه وأسعى لتطوير نفسى فيه باستمرار.

> هل تعتقد أن الشهرة قد تغيرك، أم ستظل كما أنت؟

ــ أتمنى أن تكون الشهرة عاملًا إيجابيًا، وأن تساعدنى على التطور للأفضل وتحقيق المزيد من النجاحات، دون أن تؤثر على شخصيتى وقيمى الأساسية، وإن شاء الله الشهرة تغيرنا للأفضل والأنجح.