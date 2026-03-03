كشفت الفنانة ألفت إمام، تفاصيل جديدة حول أسباب ابتعادها عن الساحة الفنية لمدة 6 سنوات، عقب مشاركتها في مسلسل "اللا لا لاند"، لافتة إلى أنها لم تتحدث عن هذا الأمر منذ عام 2017.

وأضافت "إمام"، عبر برنامج "بين السطور" مع الإعلامية يمنى بدراوي، على قناة "TEN"، اليوم الاثنين، أن لكل عمل فني ظروفه ومشكلاته الخاصة، مشيرة إلى أنها ربما كانت فنانة واحدة غير سعيدة داخل هذا العمل تحديدًا.

وتابعت أنها تفضل دائمًا أن يكون الورق واضحًا وخطوط الشخصيات محددة، وأن عدم اكتمال الرؤية أو الاعتماد على وعود غير واضحة قد يؤدي إلى صدامات وخلافات.

ولفتت إلى أنها عندما تشعر بعدم الارتياح تميل إلى الانسحاب بهدوء، موضحة: "أنا اللي برحل الأول، وربنا بيعوض، وبيكون درس بخرج منه بعِبرة".

وفي سياق آخر، تحدثت عن بداياتها، لافتة إلى أن والدها كان رافضًا دخولها المجال الفني، لكن والدتها دعمتها، قائلة لوالدها إن ابنتهما تربّت جيدًا وتعرف الصواب من الخطأ.

وكشفت أنها وعدت والدها بتعليق شهادتها إذا لم تجد فرصة عمل منذ السنة الأولى بالمعهد، وبعد ذلك اقتنع، لتلتحق بعدها بالمعهد العالي للفنون المسرحية وتبدأ مسيرتها الفنية.