 واشنطن تنفي إغراق إيران حاملة طائرات أمريكية
الإثنين 2 مارس 2026 8:28 م القاهرة
واشنطن تنفي إغراق إيران حاملة طائرات أمريكية


نشر في: الإثنين 2 مارس 2026 - 7:47 م | آخر تحديث: الإثنين 2 مارس 2026 - 7:47 م

نفت الولايات المتحدة، ممثلة في القيادة المركزية الأمريكية، ما أعلنته طهران بشأنا إغراق حاملة طائرات أمريكية.

وقالت القيادة المركزية عبر حسابها على منصة إكس: «لا تزال آلة التضليل التابعة للنظام الإيراني تدّعي زورا أنها أغرقت حاملة طائرات أمريكية».

وأضافت: «الحقيقة أن الحاملة الوحيدة التي استُهدفت هي شهيد باقري، وهي حاملة طائرات إيرانية مسيّرة. وقد ضربتها القوات الأمريكية بعد ساعات من إطلاق عملية الغضب الملحمي».

ومنذ صباح السبت، تشن إسرائيل والولايات المتحدة عدوانا عسكريا على إيران، أودى بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم المرشد علي خامنئي ومسؤولون أمنيون.

وترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيّرات تجاه إسرائيل، كما تشن هجمات على "قواعد ومصالح أمريكية بدول عربية"، بعضها خلف قتلى وجرحى وألحق أضرارا بأعيان مدنية، بينها موانئ ومبان سكنية.

وخلال 3 أيام، تعرضت 9 دول عربية هي الكويت والسعودية والإمارات وقطر والبحرين وسلطنة عمان والأردن وسوريا والعراق، لهجمات من إيران ردا على الغارات الأمريكية الإسرائيلية.

 

