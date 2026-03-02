الجيش الكويتيي ينعى رقيبا في القوة البحرية بعد ضربات إيرانية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

نعت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي، الرقيب وليد مجيد سليمان أحد منتسبي القوة البحرية بالجيش الكويتي "الذي استشهد مساء اليوم الاثنين أثناء أداء واجبه في إطار المهام الوطنية المنوطة بالقوات المسلحة"، وفق بيان.

ودعت رئاسة الأركان في بيان صحفي "المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان"، بحسب وكالة الأنباء الكويتية.

ولم يقدم الجيش الكويتي، مزيدا من التفاصيل بشأن ملابسان استشهاد الرقيب سليمان.

والكويت إحدى الدول العربية والخليجية التي تعرضت لضربات إيرانية، ضمن ما تقول طهران إنه استهداف لأهداف أمريكية.

ومنذ صباح السبت، تشن إسرائيل والولايات المتحدة هجوما عسكريا على إيران، أودى بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم المرشد علي خامنئي ومسئولون أمنيون.

وترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيّرات تجاه إسرائيل، كما تشن هجمات على "قواعد ومصالح أمريكية بدول عربية"، بعضها خلف قتلى وجرحى وألحق أضرارا بأعيان مدنية، بينها موانئ ومبان سكنية.

وخلال 3 أيام، تعرضت 9 دول عربية هي الكويت والسعودية والإمارات وقطر والبحرين وسلطنة عمان والأردن وسوريا والعراق، لهجمات من إيران ردا على الغارات الأمريكية الإسرائيلية.