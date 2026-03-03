سي إن إن: مخزونات صواريخ توماهوك الأمريكية تتناقص

أفادت شبكة "سي إن إن" نقلا عن مسؤول رفيع، أن مخزونات الصواريخ الأمريكية بما فيها صواريخ توماهوك تتناقص على خلفية الصراع في الشرق الأوسط.



وأضافت الشبكة: "قال مسؤول رفيع إن مخزونات الصواريخ تتناقص، لا سيما صواريخ توماهوك الهجومية البرية ومسيرات إس إم-3 المقاتلة الاعتراضية".



وكشفت وكالة "بلومبرغ" نقلا عن وثائق سرية، أن مخزون قطر من صواريخ "باتريوت" الاعتراضية، لا يتجاوز أربعة أيام من الاستخدام بالمعدل الحالي.

وأفادت الوكالة نقلا عن مصادر مطلعة أن قطر والإمارات تعملان على تحسين قدرات الدفاع الجوي لديهما بسرعة، حيث طلبت الدوحة مساعدة في التصدي لهجمات الطائرات المسيرة، بينما طلبت أبو ظبي من حلفائها دعما في مجال الدفاع الجوي المتوسط المدى.

يأتي هذا الكشف في وقت تشهد فيه المنطقة تصعيدا غير مسبوق، حيث تشن الولايات المتحدة وإسرائيل منذ 28 فبراير ضربات على أهداف إيرانية، بينما ترد طهران بهجمات صاروخية وبطائرات مسيرة استهدفت قواعد أمريكية في المنطقة، مما يضع أنظمة الدفاع الجوي الخليجية تحت ضغط هائل.



وشنت إيران هجمات بالصواريخ والمسيرات على إسرائيل، ما أسفر عن إطلاق صافرات الإنذار في جميع أنحاء البلاد، وسط أنباء عن إصابة مبنى بشكل مباشر، حيث أعلن الحرس الثوري إطلاق عملية "الوعد الصادق 4" ردا على العدوان الأمريكي الإسرئيلي على البلاد.

من جهته أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني أن إيران لن تتراجع وقال: "العدو يعيش في وهمه إن ظن أن اغتيال القادة يمكن أن يزعزع إيران. الأمر ليس كما يعتقد، فليس من المعادلة أن يضربوا وتنتهي القصة. الشعب الإيراني واجه عبر تاريخه العديد من الأحداث المريرة، لكنه لم يتراجع أبدا ولن يتراجع".